17.07.2018, 13:55

"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита


bbcrussian.com
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.

Последнее похожее интервью Путин давал в рамках визита в Австрию ведущему телеканала ORF Армину Вольфу, и оно получилось весьма жестким.

Вопросы журналиста Fox News Криса Уоллеса также оказались острыми. Путин и Уоллес несколько раз перебивали друг друга, обсуждая ключевые темы, по которым расходятся позиции США и России.

Русская служба Би-би-си выбрала самые интересные моменты интервью. В начале журналист спросил о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году, напомнив, что накануне саммита в США были предъявлены обвинения 12 сотрудникам ГРУ.

О 12 сотрудниках ГРУ

Владимир Путин: Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно.

Крис Уоллес: Я не говорю о том, повлияли они или нет, я говорю о том, пытались они или нет.

В.П.: Сейчас отвечу. Все-таки, если вы наберетесь терпения, вы услышите весь ответ. Это первое. Второе. Я говорил в 2016 году, хочу повторить сейчас. Ведь о чем шла речь? О вскрытии почты одного из кандидатов от Демократической партии. Там была какая-то подтасовка фактов? Это чрезвычайно важная вещь. Хочу, чтобы американцы об этом услышали. Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию - нет.

Те хакеры, о которых говорилось все время (я сейчас к этому вернусь, не переживайте), вскрыли почту, как нам говорят, и там была информация о том, что внутри Демократической партии происходят манипуляции в пользу одного из кандидатов. Все. И руководство исполнительных органов партии ушло в отставку, насколько я помню. То есть они признали этот факт. На мой взгляд, это самое главное. Нужно прекратить манипуляции общественным мнением в Соединенных Штатах и извиниться перед избирателями за то, что это было сделано, а не искать виновных, которые якобы это сделали.

О "поваре Путина" Евгении Пригожине

В.П.: Теперь, что касается конкретных обвинений. Прежде всего, господин Мюллер предъявил обвинение одной из наших компаний, которая занимается мелким бизнесом, прежде всего ресторанным бизнесом. Я уже говорил об этом.

Эта компания наняла американских адвокатов и защищает свое имя в американском суде. Американский суд пока ничего не обнаружил, никакого вмешательства со стороны этой компании.

Вы знаете об этом или нет? Пусть об этом узнают миллионы американцев. Теперь по поводу этих граждан, которые здесь указаны. У нас существует договор о правовой помощи по уголовным делам, действующий договор 1999 года. Он работает и, кстати говоря, эффективно. Я сегодня приводил пример этой эффективной работы. Почему бы господину Мюллеру, его коллегам…

К.У.: Я не пытаюсь вас прервать.

В.П.: Вы это делаете. Почему бы господину Мюллеру не направить нам официальный запрос в рамках этого договора? Более того, наши российские следователи в соответствии с этим договором могли бы допросить всех людей, которых американская сторона в чем-то подозревает.

Почему Трамп в Хельсинки не критиковал Россию

В.П.: Первое. Что касается, почему мы говорили как интеллигентные люди друг с другом. Вас это удивляет? Разве стоило встречаться, ехать в Хельсинки: ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилетать, чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать друг друга? Это не соответствует дипломатической мировой практике.

Тогда не нужно встречаться, если друг друга ругать и ухудшать отношения. Мы собрались, встретились для того, чтобы найти пути улучшения наших отношений, а не разрушать их окончательно. Это первая часть моего ответа.

Вторая часть заключается в том, есть ли у нас какой-то компромат. Нет у нас никакого компромата и быть не может. Не хочу обидеть господина президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса.

Он богатый человек, но богатых людей в Соединенных Штатах много. Он занимался строительным бизнесом, он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США. Он никогда не говорил о своих политических амбициях. Так что это просто чушь.

О новых российских ракетах

К.У.: В марте вы представили новое поколение российских ракет, то, что вы назвали непобедимой ракетой, которая может обойти всю нашу противоракетную оборону, и даже показали видеоматериал, который показывал, как эта суперракета летит над США и опускается во Флориде. Там, где есть дом господина Трампа. Это эскалация гонки вооружений, и было сделано специально с провокационными целями?

В.П.: Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Второе. Все наши новые ударные системы направлены…

К.У.: Там было написано "Флорида".

В.П.: Нет, там не было написано "Флорида". Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что летит на другую сторону шарика.

К.У.: Это можно было увидеть на карте.

В.П.: Нет, нельзя было видеть на карте. Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик?

О противостоянии в Сирии

В.П.: Американская авиация наносила очень серьезные удары по городу Ракка. Мы сегодня говорили с президентом о том, что нужно предпринять совместные усилия для гуманитарных операций. Думаю, что нам удастся двигаться в этом направлении. Очень бы хотелось, чтобы планы, о которых мы сегодня говорили, были реализованы.

К.У.: Комиссия ООН, которая расследует ситуацию в Сирии, цитирую, сказала: "Имели место целенаправленные атаки на гражданское население со стороны российских пилотов, которые пилотировали Су-24 и Су-25".

В.П.: Все подлежит проверкам и оценкам. Но хочу Вас вернуть к тому, что я только что сказал в отношении города Ракка. Самолеты, которые наносили удар по этому городу, пилотировали американские…

К.У.: Мы не можем говорить об Алеппо и Гута?

В.П.: Нет, мы можем говорить об Алеппо и Гута, но тогда давайте говорить и о Ракке. Не надо выхватывать из контекста одни события и забывать про другие. Хорошо?

О Крыме

В.П.: Хочу вас поправить, присоединение Крыма к России не является аннексией, потому что единственная форма демократии - это волеизъявление людей, проживающих на определенных территориях.

Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали за независимость и присоединение к Российской Федерации. Если это аннексия, то что тогда демократия? Это во-первых.

Во-вторых, мы знаем позицию президента Трампа по поводу того, что Крым - это часть украинского государства, он мне сегодня об этом еще раз сказал, я ему сформулировал нашу позицию, которая близка к тому, что я сейчас транслировал вам. На этом наша дискуссия по Крыму завершена.

О самом Путине

К.У.: Когда вас избрали первый раз в 2000 году, вас представляли как демократического реформатора. Вы говорили о ценности европейской культуры, и вы не исключали даже возможности [для России] вступать в НАТО. Что случилось?

В.П.: Во-первых, у меня ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации уже будучи взрослым человеком, как известно, а в этом возрасте предпочтения, жизненные установки не меняются.

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