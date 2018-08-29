29.08.2018, 14:35

Не 64, а 2975: число жертв урагана в Пуэрто-Рико было занижено в 50 раз. Как такое возможно?

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bbcrussian.com
EST
Puerto Rico orkaan
Puerto Rico orkaanFoto: Carlos Garcia Rawlins, REUTERS

Власти Пуэрто-Рико сообщают, что число жертв обрушившегося на остров в сентябре 2017 года урагана "Мария" в 50 раз превосходит цифру, считавшейся верной до сих пор.

Целый год в официальных данных значились 64 погибших, на самом же деле их 2975 человек.

Многие погибли не во время самого урагана, а из-за отсутствия адекватной медицинской помощи, электроснабжения и питьевой воды.

Многие также скончались из-за заражения крови и нехватки медикаментов для людей, страдающих диабетом.

Новые данные появились благодаря исследованию, проведенному специалистами из Университета Джорджа Вашингтона.

Трамп не помог

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло сказал, что его правительство с прискорбием должно согласиться с выводами независимой комиссии.

Правительство Пуэрто-Рико до сих пор не в состоянии полностью восстановить инфраструктуру и электроснабжение на острове, и обратилось к конгрессу США с просьбой предоставить 139 миллиардов долларов в виде экстренной помощи.

Пуэрто-Рико имеет статус "неинкорпорированной организованной территории", то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Сразу после бедствия финансовая помощь была предоставлена, но приехавший на остров в те дни Дональд Трамп шутливо попенял пуэрториканцам за то, что они своей ситуацией "сильно ударили по федеральному бюджету".

Когда же власти острова снова попросили Вашингтон помочь, Трамп довольно жестко написал в своем в "Твиттере": "пуэрториканцы хотят, чтобы все было сделано за них, однако усилия должны предприниматься на уровне местных жителей".

По официальным данным, "Мария" нанесла Пуэрто-Рико урон на 90 миллиардов долларов, и небольшой остров не в состоянии сам справиться с восстановлением инфраструктуры.

Не окончательная цифра?

Изначальное число погибших с самого начала казалось специалистам неправдоподобным.

Во время урагана скорость ветра в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане достигала 240 километров в час. Ветер вырывал деревья с корнем и рвал электропоровода.

Критики обвиняли власти острова в том, что они намеренно занижали число жертв. Канцелярия губернатора оправдывается, что вела учет лишь тех, кто погиб непосредственно от ураган — под завалами домов или утонул.

"Мария" стала сильнейшим ураганом, обрушившимся на остров за последние 90 лет.

Ряд экспертов полагает, что даже новое число погибших может оказаться неверным. По их мнению, уместно говорить о четырех с половиной тысячах жертв.

В среднем, жители острова провели 84 дня без электричества, 64 дня без питьевой воды и 41 день без телефонной связи.

На Пуэрто-Рико живут 3,3 миллиона человек. Все они американские граждане. После прошлогоднего урагана около 8% населения переехало на материковую часть США.

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