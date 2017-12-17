Названы возможные очаги Третьей мировой войны в 2018 году

Специалист по вопросам обороны и национальной безопасности США, профессор Роберт Фарли назвал пять стран и регионов, которые в 2018 году могут развязать Третью мировую войну. Список приводит журнал The National Interest.

На первое место Фарли ставит КНДР из-за ее разработок баллистических ракет. В случае войны в нее сразу окажутся втянуты Япония и Китай. Он также отмечает, что неопытность администрации президента США Дональда Трампа сделала ситуацию на Корейском полуострове самым серьезным внешнеполитическим кризисом в мире на данный момент.

Второе место в своем списке профессор отдал Тайваню. Он отмечает, что Китай усилил свое военное присутствие в этом регионе, несмотря на протесты США, которые, в свою очередь, наращивают поставки оружия на остров.

Третье место в списке у Украины. По мнению Фарли, обстановка там остается напряженной из-за постоянных нарушений перемирия на юго-востоке страны. Кроме того, история вокруг Михаила Саакашвили и протесты в Киеве свидетельствуют о нестабильности нынешнего правительства. Худшим последствием его развала могут стать победа ультраправых сил, которая еще сильнее разожжет конфликт в Донбассе, и полноценная война между Россией и Западом, отмечает профессор.

Опасения Фарли также вызвала ситуация в Турции и в целом на южном фланге НАТО. По его мнению, отдаление Анкары от ЕС и США и сближение с Россией ведут к существенному изменению баланса сил в регионе. Это, в свою очередь, отразится на обстановке в Сирии, Ираке, Иране, на Балканах и Кавказе.

На последнем месте в списке возможных очагов войны оказался Персидский залив. Опасными профессор счел действия Саудовской Аравии, которая открыто объявила о возможности создания военной и дипломатической коалиции против Ирана и заявила о возможности включить туда Израиль. Кроме того, залив является зоной интересов России, указал он.

В целом же, по словам Фарли, за 2017 год напряженность всех мировых конфликтов заметно возросла. Исключение составляет лишь ситуация в Сирии.