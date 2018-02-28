Названы сроки начала ”абсолютного перемирия” в Донбассе

На переговорах в Минске участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе договорились установить ”абсолютное перемирие” в зоне противостояния с 5 марта. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнего, сообщает в среду, 28 февраля, Луганский информационный центр.

”Стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с нуля часов по киевскому времени 5 марта, а также по мерам по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни”, — заявил Дейнего.

В феврале исполнилось три года подписанию минских соглашений. В соответствии с документом, подписанным представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ОБСЕ, России и Украины и согласованным Россией, Германией, Францией и Украиной, конфликтующие стороны в Донбассе должны прекратить огонь, а Киев должен начать политические реформы.

22 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко объявил о завершении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, позволяющий объявлять военное положение и вводить войска на любые территории. Всего за время конфликта с обеих сторон погибли свыше 10 тысяч человек.