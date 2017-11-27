Названы самые криминальные регионы России

В Генпрокуратуре России сообщили, какие регионы на самом деле являются лидерами по уровню преступности. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал об этом в видеоподкасте, опубликованном в канале ведомства в Telegram.

По его словам, в 2017 году самыми криминальными регионами стали Республика Тыва, Забайкалье, Бурятия, Сахалин и Амурская область. Однако больше всего преступлений регистрируется в Москве. Так за десять месяцев 2017 года в столице было зарегистрировано свыше 117 тыс. преступлений.

При этом, по его словам, оценивать уровень преступности следует через соотношение числа преступлений к численности населения региона. По этому показателю Москва занимает 12-е место из 18 регионов Центрального федерального округа (949 преступлений на 100 тыс. населения). Среди всех регионов России Москва стала 66-й.

Самыми безопасными регионами ЦФО стали Тульская и Белгородская область.

Ранее сообщалось, что в Москве число особо тяжких преступлений с января по сентябрь 2017 года выросло на 13,9%, хотя в целом это количество по России снизилось.