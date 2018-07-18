Названо препятствие мирному договору России и Японии

Размещение комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в Японии не поможет решению проблемы мирного договора с Россией. Об этом заявил российский посол Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

”Мы считаем необходимым культивировать в наших отношениях позитивную атмосферу и, конечно, такой шаг, как размещение элементов американской глобальной ПРО на территории Японии, созданию такой атмосферы не способствует”, — пояснил он.

Галузин также отметил, что подобное решение ”означает де-факто развертывание азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США”, что дестабилизирует обстановку в сфере глобальной безопасности.

Решение о размещении в Японии американских Aegis Ashore — наземной версии системы Aegis (”Иджис”) — было принято в декабре 2017-го. Два комплекса планируется развернуть в префектурах Акита и Ямагути до 2023 года. Таким образом они должны покрыть территорию всей страны.