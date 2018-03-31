Названо имя чиновника, который разрешил эксплуатацию "Зимней вишни" без особых проверок

Заместитель главы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году дал разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового центра ТЦ "Зимняя вишня", где в пожаре 25 марта погибли 64 человека. Об этом говорится в показаниях руководителя Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой. В субботу суд решает вопрос о мере пресечения, следствие требует для нее ареста, так как после пожара она пыталась бежать.

Представитель Следственного комитета в ходе заседания сообщал, что здание ТЦ эксплуатировалось еще до его осмотра Госстройнадзором. Об административном нарушении свидетельствует сообщение в комитет архитектуры Кемерово. По данным следствия, разрешительные документы руководству ТЦ были выданы только в сентябре 2013 года. При этом инспектор Госстройнадзора провел только визуальный осмотр здания и не проводил оценки пожароопасности материалов, использованных при его отделке, хотя имел право привлечь экспертов для этого. Средства оповещения о пожаре и пожаротушения также не тестировались, передает ТАСС.

Судья Инна Михайленко на заседании зачитала показания Комковой. "В наш отдел (госстройнадзор) приходило письмо от мэрии о том, что был осмотрен участок и подтверждено строительство. Заместитель главы Кемерово Владимир Калистратович (Зуб) разрешил ввод здания в эксплуатацию с сентября 2013 года на том основании, что был полный пакет документов", - цитирует "Интерфакс".

Комковой инкриминируют ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие ходатайствует о ее аресте до 25 мая. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса.

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлены обвинения, все пятеро арестованы до 25 мая.

Пожар произошел в Кемерово 25 марта в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.