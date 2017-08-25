Названа причина смерти волонтера после нападения на месте убийства Немцова

Московские следователи назвали предполагаемую причину смерти молодого человека, который ранее был госпитализирован после драки на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, он скончался в результате кардиомиопатии, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета (СК).

Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Имя мужчины в СК не назвали, однако источник ”Интерфакса” пояснил, что речь идет о волонтере Иване Скрипниченко, который охранял мемориал на месте гибели оппозиционера Бориса Немцова.

В четверг, 24 августа, активист Андрей Маргулев заявил, что Скрипниченко скончался в среду в НИИ имени Склифосовского. По его словам, вечером 15 августа волонтер дежурил на мосту, к нему подошел неизвестный и попытался с ним заговорить. Когда Скрипниченко отвернулся, мужчина ударил его кулаком в нос. Активисты вызвали полицию, а пострадавшего доставили в медучреждение, где ему диагностировали перелом. После осмотра у врача активист поехал домой. Через какое-то время он ”лег в больницу для исправления последствий перелома”, рассказал Маргулев.

В НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что мужчина поступил в медучреждение 15 августа. ”Его диагностировали и 16-го утром выписали”, — отметил собеседник агентства.

По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Активисты организовали на месте его убийства мемориал и установили дежурство, чтобы защитить его.