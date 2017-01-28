Названа причина смерти первого главы ЛНР Болотова

Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик. О смерти Болотова стало известно накануне, детали не сообщались.

"Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность", — заявил Кнырик. Предполагается, что похоронят Болотова во вторник в московском регионе. "Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", — сказал он.

Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге, рос в городе Стаханове Луганской области, некоторое время учился в местной школе N18. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в конфликтах 1989-го и 1990 годов в Ереване и Нагорном Карабахе, был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

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5 апреля 2014 года он призвал к открытому противостоянию с украинскими властями, затем участвовал в вооруженном захвате здания управления СБУ в Луганской области в апреле того же года, был одним из командиров "армии Юго-Востока". В том же месяце на народном сходе жителей Луганска Валерий Болотов был избран временно исполняющим обязанности "народного губернатора" Луганской области.

Вскоре после покушения на его жизнь, совершенного утром 11 мая 2014 года, Болотов уехал в Россию. Тогда он получил ранение в верхнюю часть тела, потерял много крови и вскоре ушел в отставку, ссылаясь на последствия ранения. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий, позже подписавший минские соглашения.

В последнем публичном интервью агентству в декабре 2016 года экс-глава ЛНР жестко раскритиковал своего преемника, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.