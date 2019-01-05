Названа причина смерти Криса Кельми

Кроме того, эксперты подтвердили проблемы с сердцем, на которые жаловался артист.

Сообщается, что несмотря на заболевание, артист не отказался от употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что родственники не могут договориться по поводу похорон Криса Кельми.