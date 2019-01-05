05.01.2019, 22:00
Названа причина смерти Криса Кельми
Исполнитель Крис Кельми скончался от цирроза печени. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на результаты вскрытия.
Исполнитель Крис Кельми скончался от цирроза печени. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на результаты вскрытия.
Кроме того, эксперты подтвердили проблемы с сердцем, на которые жаловался артист.
Сообщается, что несмотря на заболевание, артист не отказался от употребления алкоголя.
Ранее сообщалось, что родственники не могут договориться по поводу похорон Криса Кельми.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.