05.01.2019, 22:00

Названа причина смерти Криса Кельми


Gazeta.ru
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Kris Kelmi
Kris Kelmi Foto: Astapkovich Vladimir, ITAR-TASS

Исполнитель Крис Кельми скончался от цирроза печени. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на результаты вскрытия.

Кроме того, эксперты подтвердили проблемы с сердцем, на которые жаловался артист.

Сообщается, что несмотря на заболевание, артист не отказался от употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что родственники не могут договориться по поводу похорон Криса Кельми.

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