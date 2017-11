Названа причина потери российского спутника "Метеор-М": виноват ГЛОНАСС

"По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения "Фрегатом" космических аппаратов на целевые орбиты", — сказал собеседник агентства.

В результате после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" разгонный блок неправильно сориентировался. Из-за этого он вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан, заключил источник.

Как пояснили в компании "Роскосмос", ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, вывела "Фрегат" в связке со спутниками на низкую околоземную орбиту. Первое включение двигательной установки для повышения высоты полета "разгонника" прошло успешно, но второе так и не зафиксировали. Оно должно было произойти примерно через час.

"Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было", — сказал источник в ракетно-космической отрасли.

анее среди версий нештатной ситуации с выведение на орбиту спутника "Метеор-М" специалистами высказывались предположения о технических неполадках на разгонном блоке на этапе полета, что из-за отсутствия второго импульса аппарат мог был выведен на нерасчетную орбиту. Якобы не было второго включения маршевого двигателя "Фрегата".

Другой причиной аварии называли человеческий фактор. Якобы могла возникнуть ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего уже первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима. В результате этого разгонный блок вместе со спутником мог войти в атмосферу и упасть в океан.

Еще один вариант — на "Фрегате" могла возникнуть нештатная ситуация между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением. В этом случае он тоже мог упасть в океан в районе Антарктиды.

Как сообщалось, ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) была запущена 28 ноября с российского космодрома Восточный. Из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. ракета со всеми 19 спутниками могла упасть в Атлантику. Помимо "Метеора", на "Фрегате" находились российский аппарат "Бауманец-2", а также спутники Канады, Японии, Швеции, США и Германии.

Это был второй пуск с Восточного. Главная нагрузка, трехтонный спутник "Метеор-М", был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Комплекс "Метеор-3М" разработан по заказу "Роскосмоса" и предназначен для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.

В сети появились возможные снимки и видео разваливающейся на куски головной части ракеты-носителя. На форуме американского сайта NASASpaceFlight.com, специализирующегося на космической тематике, появились возможные снимки разваливающейся на куски головной части ракеты-носителя "Союз-2.1б", что подтверждает версию о том, что спутники, запущенные на данной ракете, утонули в Атлантическом океане, сообщает РИА "Новости". Видео горящего российского спутника "Метеор-М" также попало в Twitter.

A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the Earth's atmosphere. It's absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers #Space pic.twitter.com/O7yrTD62Uo— Victoria 👸🏼 (@ThatJetsetGirl) November 28, 2017