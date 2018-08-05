В России 80 процентов курильщиков электронных сигарет вместе с ними курят обычные. Об этом в эфире радиостанции ”Говорит Москва” рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Таким образом, отказаться от употребления табака удается только каждому пятому.

Назван процент бросающих курить благодаря электронным сигаретам

В России 80 процентов курильщиков электронных сигарет вместе с ними курят обычные. Об этом в эфире радиостанции ”Говорит Москва” рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Таким образом, отказаться от употребления табака удается только каждому пятому.

”У нас есть данные нашего Центра профилактической медицины, который говорит о том, что больше 80 процентов тех, кто потребляет электронные сигареты, это те, кто при помощи них не бросил курить”, — сказал он.

Чиновник отметил, что ”некий элемент снижения вреда” при переходе с обычных сигарет на электронные может быть только у курильщиков с большим стажем. В то же время те, кто начинают курить с электронных сигарет, могут потом переходить на обычные.

”Электронные сигареты на сегодня являются источником вовлечения людей в никотиновую зависимость. Внушительное количество людей начинают с электронных сигарет, затем уже переходят или к двойному потреблению, или на обычные табачные изделия. К сожалению, электронные сигареты очень привлекательны преимущественно для молодых”, — подчеркнул Салагай.