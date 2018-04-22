Назван подозреваемый в отравлении Скрипалей экс-сотрудник ФСБ: латвийский след

Британские СМИ назвали имя предполагаемого отравителя эск-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным The Daily Mail, это 54-летний экс-сотрудник ФСБ, использовавший кодовое имя "Гордон" (Gordon) и псевдоним Михаилс Савицкис, а также еще два фальшивых имени.

В полиции полагают, что Гордон возглавлял группу из шести человек, причастную к химатаке в Солсбери. Следователи считают, что он уже покинул Великобританию, у полиции вряд ли будет возможность его допросить. Агентство ТАСС передает, что в Скотленд-Ярде отказались комментировать данные СМИ о том, что личность подозреваемого в организации химатаки установлена.

О Гордоне также пишет Mirror. По данным прессы, его кодовое имя следователи выяснили в ходе пятичасового допроса перебежавшего сотрудника ФСБ Бориса Карпичкова. Ранее Карпичков на фоне скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявил, что его тоже атаковали неизвестным химикатом на улице в Окленде в 2006 году. Тогда облысение и серьезную потерю веса списали на последствия гриппа.

Карпичков в ходе допроса рассказал следователям, что Гордон был его подчиненным. Последний раз они виделись в 90-х. По утверждению Карпичкова, Гордон владеет джиу-джитсу, он получил степень по юриспруденции в университете Риги. За рубежом он использует легенду успешного бизнесмена.