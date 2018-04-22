22.04.2018, 17:40

Назван подозреваемый в отравлении Скрипалей экс-сотрудник ФСБ: латвийский след

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NEWSru.com
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Salisbury
SalisburyFoto: BEN STANSALL, AFP

Британские СМИ назвали имя предполагаемого отравителя эск-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным The Daily Mail, это 54-летний экс-сотрудник ФСБ, использовавший кодовое имя "Гордон" (Gordon) и псевдоним Михаилс Савицкис, а также еще два фальшивых имени.

В полиции полагают, что Гордон возглавлял группу из шести человек, причастную к химатаке в Солсбери. Следователи считают, что он уже покинул Великобританию, у полиции вряд ли будет возможность его допросить. Агентство ТАСС передает, что в Скотленд-Ярде отказались комментировать данные СМИ о том, что личность подозреваемого в организации химатаки установлена.

О Гордоне также пишет Mirror. По данным прессы, его кодовое имя следователи выяснили в ходе пятичасового допроса перебежавшего сотрудника ФСБ Бориса Карпичкова. Ранее Карпичков на фоне скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявил, что его тоже атаковали неизвестным химикатом на улице в Окленде в 2006 году. Тогда облысение и серьезную потерю веса списали на последствия гриппа.

Карпичков в ходе допроса рассказал следователям, что Гордон был его подчиненным. Последний раз они виделись в 90-х. По утверждению Карпичкова, Гордон владеет джиу-джитсу, он получил степень по юриспруденции в университете Риги. За рубежом он использует легенду успешного бизнесмена.

Накануне еще одна британская газета — The Telegraph — утверждала, что следователи определили основных подозреваемых в покушении на Скрипаля и его дочь Юлию. Личности подозреваемых газета не называет. В материале лишь сказано, что покушение на Скрипалей выполнила "ударная российская группа, контролируемая российским правительством", которая к настоящему моменту уже вернулась в Россию. Имена возможных авторов покушения удалось установить по спискам пассажиров, предоставленных авиакомпаниями.

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Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в инциденте Россию. Москва категорически отвергла все обвинения. Организация по запрещению химического оружия в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.

Юлия Скрипаль недавно была выписана из больницы и продолжает лечение в засекреченном месте под присмотром британских властей. Сергей Скрипаль остается в клинике, его состояние постепенно улучшается.

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