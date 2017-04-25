"Назвала меня рабом": что говорили студентам после акций 26 марта

После протестных акций 26 марта в школах и вузах по всей стране прошли так называемые "беседы" со школьниками и студентами, которые "засветились" на акциях.

Сообщалось о коллективных просмотрах "антиэкстремистских" фильмов в школах и лекциях об оппозиционере Алексее Навальном в университетах.

Русская служба Би-би-си поговорила со школьниками и студентами, для которых митинг 26 марта стал первой акцией протеста в жизни.



Николай из Самары

Девятиклассник Николай (имя изменено по просьбе родителей) из Самары попал в фильм "Экстремизму нет!", который администрация области распространила по учебным заведениям.

В школу приезжала комиссия по делам несовершеннолетних. Вызвали маму и меня. Я захожу, сразу же за мной заходит наша директриса, смотрит на меня и качает головой. Завуч спрашивает: "Где ты был 16 марта?" Я помялся, говорю: "Может, 26го, когда митинг был? Ходил на митинг выразить свою позицию, отношение к коррупции в России". Они сразу начали: "Как, зачем, да ты знаешь, что ты опозорил школу!"

Я попал в фильм Меркушкина (Николай Меркушин — губернатор Самарской области — прим. Би-би-си): на две секунды, как пример того, кто ходит на митинги. В школе должны были показывать фильм "Экстремизму нет!", и администрация решила заранее посмотреть. Они мне так и сказали: "Мы тебя увидели в фильме, давай, говори, что было". Говорили: "Все свои мнения выскажешь после 18".

Когда мне сказали выйти, маме сказали, что мне надо готовиться к техникуму или к другому среднему учебному заведению. Но я планирую продолжать обучаться в этой школе. Я потом спросил, и мне сказали: "Ну, если хорошо экзамены сдашь, то мы, конечно, примем тебя…"

Потом в школе на уроке обществознания показывали этот фильм. Но у нас в школе было вырезано мое лицо там. А так его показывают по всей области. У фильма рейтинг 16+, и нам пояснили: "Если вы не хотите его смотреть, то можете отказаться от этого". Я решил, что я лучше посмотрю еще раз. Мы писали отзыв по этому фильму, я получил пятерку, так что меня все устраивает.

Моя мама после этого плакала, я ее как-то успокоил. Я ей уже пытался показать фильм про Димона (фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" — прим. Би-би-си) — она выдержала всего 6 минут 50 секунд, отказалась смотреть. Я пытаюсь ее сагитировать и отвести в штаб Навального, чтобы ей пояснили правовой статус этих действий, чтобы она за меня не волновалась.

Я открыл YouTube, а там был фильм — "Он вам не Димон". Я посмотрел, посмотрел другие ролики Алексея Навального, а там он приглашал на митинг 26 марта. Я нашел группу с моим городом, вступил и пошел на митинг.

Я даже после всего этого, когда все произошло в школе, стал посещать штаб Навального, участвовать в волонтерской работе. Понимаете, если что-то делают, чтобы тебя отвадить от чего-то, а ты понимаешь, что это неправильно, нужно противостоять.

Вячеслав из Чапаевска

19-летний Вячеслав Завгородний учится в Чапаевском губернском колледже в Самарской области на программиста. До него дошли слухи, что в колледже думают, как его отчислить.

Отчислить меня не получается, потому что я учусь на четверки и пятерки. Мне сегодня моя куратор позвонила, говорит: "Ты только не опаздывай завтра!" — с намеком, что "только подставься как-нибудь, мы тебя выгоним".

А преподавательница философии меня рабом назвала. Началась пара, все разговаривают. Она говорит: "Завгородний, замолчи". Я замолчал, а она такая: "Вот поэтому ты и раб!" Классно вообще! Я пошел, написал на нее жалобу директору. После того, как она меня рабом назвала, как-то тяжело к ней ходить, я еще ни на одну пару к ней не ходил после этого. Но у меня всегда с философией было хорошо: если мне за каждую пропущенную пару двойку поставят, у меня четверка [в четверти] выйдет.

Они впрямую ничего не говорят, но делают все, чтобы мне было дискомфортно. Я их спрашивал: "Вы хотите меня выгнать?" "Нет, ни в коем случае!" Говорят: "Конечно, с коррупцией надо бороться". А потом я за сутки предупредил, что мне нужно в больницу сходить за справкой. И именно в тот день, когда меня не было, они показали это 45-минутное видео против митингов. И всем студентам сказали, чтобы они со мной об этом не разговаривали. Никто из одногруппников на митинг не поехал, но никто меня в группе не трогает по этому поводу. Бабушка меня поддерживает, говорит, что я молодец.

Я считаю, этот фильм рассчитан на людей, которые не пошли на митинги, чтобы их запугать. А те, которые пошли, так они и на следующий пойдут, потому что они во всей красе увидели, насколько государству на нас на самом деле наплевать, увидели вот эти незаконные задержания.

Меня задержали на митинге. Причем митинг еще не начался, а они начали сразу всех вязать, кто хоть какую-то активность проявлял. Когда задержали одного из огранизаторов, я подошел к полицейскому и начал ему в лицо кричать, что он позор. Ему, видимо, это не понравилось, и он решил меня тоже, в ту же машину с тем парнем, посадить.

У меня один суд был — по первой статье, 19.3, вынесли приговор в 500 рублей штрафа, и следующий суд у меня в понедельник будет (по 20.2, штраф может составлять до 20 тысяч рублей).

Я не боюсь серьезности. Я понимал, к чему это может привести. Но ты либо отстаиваешь свои права, либо терпишь, что тебя пинают всю жизнь. Я не хочу, чтобы об меня ноги вытирали или чтобы преподаватели говорили, что я раб.

Про митинг я случайно узнал. Я смотрел вечером видео [на YouTube], видео автоматически переключались, я уже засыпал, и тут смотрю — какая-то белидберда творится. А там Навальный рассказывает про то, какими махинациями ворует Медведев.

Про Навального я раньше слышал, но особо не интересовался. Правда, власть мне никогда особо не нравилась. Самое инфернальное — все люди знают, что они воруют, но при этом никто ничего не делает. Будто так изначально было: появился мир и вместе с ним одновременно появились коррупционеры. Хотя это не так: любого человека можно уволить, это же как уборщица на заводе. Только наша уборщица уже не хочет уходить.

Со столькими интересными людьми я [на митинге] познакомился. Со многими до сих пор общаюсь. Мне от штаба дали защитника, и он меня защищает очень хорошо: довел одного полицейского до того, что тот сидел красный, как помидор, потому что он врал, и защитник это доказал. После одного из судов я пришел в штаб и записался волонтером. Потом, на выборах, я буду наблюдателем — желательно, в своем колледже. Я думаю, если бы не митинг, я бы просто не узнал про все это".

Константин из Чебоксар

18-летний Константин (имя изменено) пришел свидетелем в суд к одному из задержанных, где его самого задержали.

Меня повезли в главное отделение МВД города, составили протокол по статье 19.3, и на следующий день состоялся суд. Все наши ходатайства были отклонены, а в качестве доказательств предоставили видео, в котором меня вообще нет. Несмотря на это, меня признали виновным и [выписали] штраф в размере 500 рублей.

После всего этого прокуратура проверяет все мои документы в школе: успеваемость, оценки, личное дело. Это мне сказал классный руководитель. Они [учителя] со мной провели "беседу", просили меня не ходить на митинги, пока я не выпущусь из школы.

Сказали, что их министерство ругает за это, мол, не уследили, несмотря на то, что это было в каникулярное время в воскресенье.

Это мой первый митинг в жизни. Я с другими митингующими познакомился только тогда, когда мне пришла повестка в полицию, чтобы я дал объяснения. Мне Семен Кочкин [организатор митинга в Чебоксарах] на митинге дал свой номер, сказал, чтобы я позвонил, если из полиции придут. В тот же день, как я получил повестку, мы созвонились и встретились, я встретился с защитником и была беседа в МВД. Спрашивали про то, что я делал на митинге, зачем на него пошёл, где узнал о нём. Относились ко мне как к какому-то уголовнику.

Я немного чувствую себя одиноким, но я очень рад, что есть другие активисты и защитники. Без них это всё было бы настоящим адом.

[На митинге мне] понравилось. Не жалею ни о чем абсолютно, но в будущем не буду больше выступать. Я собираюсь учиться за границей, и не хотелось бы таких проблем прямо перед выездом.

После всего этого опыта с полицией я окончательно понял, что это не моя страна и что когда я уеду, мне не хочется возвращаться. Неприятное чувство, как будто страна умерла для меня. Обидно.

В 2015 году я уехал на год в США по [программе обмена] FLEX. Там — полный поворот на 180 градусов. Свобода выражения, за мирный протест вообще никто не будет наказывать, полиция всегда пытается помочь и действует справедливо, а не пытается наказать тебя без доказательств.

Там я чувствую себя в безопасности. А здесь, к сожалению, нет. Всё это было для меня абстрактным, далёким раньше, но сейчас я коснулся этого и понимаю, что в этой стране я могу очень сильно пострадать, и очень легко.

Андрей из Владимира

20-летний Андрей (имя изменено) побывал на лекции про Навального в Владимирском государственном университете, который провела местная организация по профилактике экстремизма.

Утром перед лекцией одногруппник позвонил: декан передал, что я должен быть обязательно.

В зале в основном были студенты юридического института, также моя группа и группа с девушкой, состоявшей в группе митинга (мы будущие педагоги, я филолог). Через группу митинга вычислили всех студентов, кто был. Знакомая сотрудница из отдела по воспитательной работе собирала данные о людях. Профорги каждого института заходили в группу и смотрели друзей. Потом списком [передали] наверх.

Все происходило в учебное время, на второй паре — это зарубежная литература XIX века. [На лекции было] 100-150 человек — это мало, нам даже на митинги квоты больше присылают. Из зала выпускали, даже говорили, что не держат никого, если хотите — идите.

Но лично я остался, чтобы высказать адекватную точку зрения, противопоставить факты бреду, льющемуся от лектора — это руководитель правовой школы Алла Быба (руководитель областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи, выступала перед студентами и говорила о том, что участие в акциях протеста может привести в "сложную жизненную ситуацию" — прим. Би-би-си).

Сначала показали видеоролики, потом она вещала: "Некие политические силы используют вас в своих целях, вы что, хотите повторения арабской весны?" "Вот власть борется с коррупцией, а вы раскачиваете лодку, Навальный осужден и замешан в аферах в 2013 году" и все в таком духе. В основном студенты спорили, но были девушка и парень, которые согласились.

Я там сам выступал. Рассказал про свободу выдвижения в президенты и общую картину в стране, что ЕСПЧ признал незаконным решение российского суда, так что Навальный не является преступником, в отличии от Усманова и политической элиты. Она меня выслушала, но контраргуметировать не стала, сослалась на мою невоспитанность и неумение вести дебаты.

Для меня [наличие коррупции в России] было секретом. У меня все хорошо в семье, я учился в отличной школе, поступил на бюджет в университет. Пять лет занимаюсь добровольческой деятельностью, видел, как все хорошо, всегда мог пообщаться с властями. Меня любят и знают. Начинал с адресной помоши пенсионерам и ветеранам.

Потом вел курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Потом — помощь в организации городских праздников, мероприятий областного и федерального значения. И с городской, и с областной администрацией общался, и во многих молодежных движениях состоял.

Отдел по связям с общественностью ВлГУ ответил на запрос Русской службы Би-би-си о лекции, заявив, что официальная тема встречи звучала так: "Молодёжь…Кто по-настоящему заинтересован в будущем?" Она была организована управлением по воспитательной работе и связям с общественностью ВлГУ "в рамках традиционно проводимых университетом мероприятий по воспитательной работе, в том числе просветительского характера".

Материалы для показа студентам отбирали специалисты правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи, заявили в университете.



"Образование является единым целенаправленным процессом обучения и воспитания, поэтому университет создаёт условия не только для получения качественного образования, но и для всестороннего развития личности студента, его социализации и самоопределения", — пояснили в университете. По их словам, посетить встречу предложили студентам всех институтов ВлГУ.



"Администрация ВлГУ не предполагает применение каких-либо санкций в отношении студентов, которые посещают митинги", — заверили в университете.

Иван из Самары

От десятиклассника Ивана (имя изменено) требуют перестать "агитировать одноклассников"

Я принял участие в митинге 26 марта, а еще 2 апреля — в Самаре был митинг против губернатора Николая Меркушкина. Я абсолютно открыто заявлял, что собираюсь пойти, я выкладывал фотографии с митинга. Это были школьные каникулы. Когда я вышел на учебу, в первый же день начались беседы. Учителя мне прямо сказали: "У тебя на странице вконтакте то и то. Объяснись".

Со мной побеседовала сначала классный руководитель. Говорила, что мной манипулируют, и нужно быть предусмотрительным, что участие (в митинге) недопустимо: "Ты подрываешь авторитет школы". На следующий же день беседовала заместитель директора по воспитательной работе: "Достигни 18-летнего возраста, а потом иди хоть на баррикады" — риторика была такая.

Замдиректора по учебной части сказала, что не нужно заниматься этим даже в неурочное время: "Мы ответственны за тебя, а школа поддерживает государство, и мы надеялись, что ты будешь поддерживать государство, а ты вляпался в такую бяку" — так вот и сказала, в бяку, в Навального.

На этом не закончилось. В течение трех недель со мной побеседовал снова классный руководитель, снова замдиректора по воспитательной работе, практически все учителя, которые ведут у меня предметы. Они говорили, что в будущем мне это навредит: "Ты понимаешь, что за твое участие тебя могут не допустить в университет?" Якобы в университетах появятся списки тех, кто участвовал в митинге. Беседовал и директор школы, но лояльнее, чем учителя. После их трехнедельных нападок он сказал: я понимаю твою позицию, но подумай хорошенько, нужно ли тебе это сейчас.

Такого сумасшествия, как [я читал] в интернете, когда учителя срываются на учеников, у нас нет. Ощущение, как будто они думают, что я заблудился и нужно вернуть меня на праведный путь.

Буквально несколько дней назад это все прекратилось: после того, как у меня от перенапряжения кровь из носа пошла, я высказал учителям: зачем вы меня достаете?

На митинг мы с другом ходили. С ним тоже провели беседу — спрашивали, зачем он поддается моему влиянию.

А мои родственники тоже были на митинге 26 марта. И среди учеников много людей, придерживающихся моих взглядов, что коррупция — это плохо и с ней необходимо бороться. Я не думаю, что это вредит школе. А если у меня возникнут проблемы с высшим образованием — ну, на этот случай есть высшее образование за рубежом.

За политикой я следил приблизительно с 2014 года: после присоединения Крыма я окончательно занял оппозиционную позицию. Но это был мой первый митинг. После того, как вышел фильм, я окончательно решился стать волонтером в штабе Навального, а потом и пойти на митинг.

Я буду там помогать, раздавать листовки — и летом, и осенью, и прямо до выборов президента. Если, конечно, Навального до них допустят.

Нам в школе показывали фильм "Экстремизму нет!". Еще до того, как фильм показали на уроке, я его проанализировал, отметил пункты, где ложь, где передергивание фактов. Я четко в блокнотик все записал и на весь класс об этом сказал. Многие одноклассники поддержали меня. Но когда я сказал про то, что этот фильм — политическая агитация за Меркушкина и Путина, тут стало уже близко к конфликту. Учитель сказал: "Как ты можешь не поддерживать президента, ведь он гарант твоих прав и свобод?!"

Мы с друзьями сделали что-то наподобие разоблачающего ролика, в котором сам объяснял некоторые моменты из фильма "Экстремизму нет!" Он выложен на YouTube. Я решил создать видеоблог в начале года, но тематику выбрал после митингов. И снова спасибо "Не Димону".

Комментируя акции 26 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их провокациями и обманом населения. Он также заявил, что подросткам, которые участвовали в митингах, обещали деньги, если их задержат. "Есть определенные подтверждения тому", — сказал Песков. Какие именно подтверждения он имел в виду, неизвестно. Кто именно обещал деньги подросткам, Песков также не уточнил.

В начале марта Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова в тот же день заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер. Сам Медведев спустя месяц назвал расследование "лживым продуктом политических проходимцев".