Назначен новый постпред России при ООН

Президент России Владимир Путин назначил новым постпредом страны при ООН Василия Небензю, который до этого работал заместителем министра иностранных дел Сергея Лаврова.

До Небензи постпредом России при ООН был Виталий Чуркин, работавший на этом посту с 2006 года. В феврале 2017 года Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа. С момента смерти Чуркина и до настоящего времени обязанности постпреда временно исполнял его заместитель Владимир Сафронков.

Информация о том, что новым постпредом может стать Василий Небензя, появилась в СМИ еще в апреле, а в мае ее официально подтвердило министерство иностранных дел. Оно внесло кандидатуру Небензи на утверждение в профильный комитет Госдумы.

Василий Небензя родился в 1962 году. Он окончил МГИМО и уже неоднократно работал в постпредстве при ООН. В частности, с 1996 по 2000 год Небензя был старшим советником в постпредстве, а с 2006 по 2012 год работал заместителем Чуркина.