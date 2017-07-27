Назначен новый постпред России при ООН. Что известно о Небензе?

Президент Владимир Путин назначил новым постоянным представителем России при ООН Василия Небензю, который до этого работал заместителем министра иностранных дел.

До Небензи постпредом России при ООН был Виталий Чуркин, работавший на этом посту с 2006 года. В феврале 2017 года Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа.

С момента смерти Чуркина и до настоящего времени обязанности постпреда временно исполнял его заместитель Владимир Сафронков.

Информация о том, что новым постпредом может стать Небензя, появилась в СМИ еще в апреле. В мае ее официально подтвердило министерство иностранных дел России. Оно внесло кандидатуру Небензи на утверждение в профильный комитет Госдумы.



Кто такой Василий Небензя

Будущий дипломат родился в 1962 году в Волгограде. В 1983 году он окончил МГИМО и устроился в МИД.

Небензя уже неоднократно работал в постпредстве при ООН. В частности, с 1996-го по 2000 год он был старшим советником в постпредстве.

C 2006-го по 2012 год работал заместителем постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

С 2012-й по 2013 год Небензя работал в МИДе директором департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека. В 2013 году был назначен заместителем министра иностранных дел.

Небензя имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Он женат, у него есть сын.



Что говорят о новом постпреде

"Сейчас, а тем более, если США применит к России новые ограничения, работа будет очень тяжелой", — сказал Русской службе Би-би-си на условиях анонимности российский дипломат, много лет проработавший за рубежом.

"Если в Вашингтоне дипломаты ведут полемику в разговорах непублично, то в Нью-Йорке [в Совете Безопасности ООН] эта схватка часто вылезает наружу", — добавил он.

"У нас прямой резон разоблачать санкции [западных стран против России] в ООН. Наверное, для разоблачения Небензя будет как раз. Но мое ощущение, что ему после Чуркина будет сложновато, потому что Чуркин был значительно сильнее", — заключил дипломат.

Только что назначенный постпред при ООН всегда отвечал в МИДе за экономику, сказал Би-би-си глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Работу России в Совбезе ждет изменение стиля. Возможно, ему будет не хватать того блеска и решительности, но это человек профессиональный, солидный дипломат высокого уровня, умеющий находить решение в самых сложных вопросах", — пояснил эксперт.

Небензя — человек менее публичный, чем Чуркин, добавил Кортунов.



Что говорил Небензя



О правах человека

В 2012 году, отвечая на критику в отношении приговоров для участниц группы Pussy Riot, Небензя заявил, что "неприемлем менторский тон, который позволяют себе некоторые политики и общественные деятели на Западе, которые пытаются учить демократии нас и другие страны".

В то же время он замечал: "Конечно, у нас в России есть проблемы с соблюдением прав человека, мы от этого не отмахиваемся и не закрываем на них глаза. Мы можем по-доброму позавидовать ЕС в достижениях в этой области".



О президенте Путине

В конце 2014 года в разгар русско-украинского конфликта дипломат заявил, что не видит на Западе политической фигуры, равной Владимиру Путину. "Неслучайно наш президент в лидерах общемировых рейтингов. Где в западном мире ему ровня? Не вижу ни одного", — сказал Небензя.

"Где фигуры масштаба де Голля, Кеннеди, того же Рейгана, Коля или хотя бы Киссинджера? Странами правят не политические лидеры, а какие-то бесцветные менеджеры, нанятые на работу на четырех-пятилетний срок", — говорил он.

Об отношениях с Западом

В 2015 году Небензя заявил, что отношения России с Евросоюзом "стали покрываться коростой подозрений и недоверия не один и не два года назад", но одновременно выразил надежду на то, что со временем отношения Москвы с Западом улучшатся.

"У меня лично надежды связаны с тем, что туман рассеется, осядет и тогда очень многое из того, за что Россию пытаются "пригвоздить к позорному столбу", будет выглядеть совсем иначе", — говорил он.