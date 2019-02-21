Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Аскар Мамин. Члены правительства продолжат работу до утверждения состава нового кабинета министров, говорится в указе.

Кроме того, пресс-служба казахстанского лидера опубликовала заявление Назарбаева, в котором тот, ”учитывая интересы народа”, указал на необходимость отставки правительства страны. ”Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги, направленные на повышение уровня жизни, стимулирование экономики, реализацию стратегических задач”, — сказано в заявлении президента Казахстана.

”Во многих секторах экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не произошли. Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов. Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики”, — конкретизировал он.