Наводнение в США: вода начала переливаться через дамбу в Хьюстоне

Из-за проливных дождей, принесенных в Техас ураганом "Харви", уровень воды в водохранилище поднялся до критического уровня, и вода начала переливаться через дамбу Аддикс в Хьюстоне, сообщили власти штата.



Ранее инженеры уже начали сброс воды, чтобы предотвратить затопление находящихся около водохранилища районов. Однако во вторник, по словам главы штаба по ликвидации последствий наводнения Джеффа Лиднера, вода поднялась выше максимального подпорного уровня.



Как ожидается, в ближайшие дни в американском штате Техас, где более 30 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома, наводнение, вызванное ураганом "Харви", будет только усиливаться.



Затяжные ливни продолжались трое суток и, согласно прогнозу, дожди в ближайшее время не прекратятся.



Ураган "Харви", ослабевший до тропического шторма, добрался до штата Луизиана. Столица штата, город Новый Орлеан, серьезно пострадавший в результате урагана "Катрина" в 2005 году, также готовится к наводнению.



Мэр города Митч Ландрю обратился к жителям с просьбой оставаться дома и держаться подальше от дорог.



Тем временем в городе Хьюстон, Техас, выпало рекордное количество осадков — 75 сантиметров, дороги города превратились в реки.

По данным властей Техаса, в результате шторма погибли по меньшей мере девять человек. При наводнении погибли шесть членов одной семьи, сообщили американские СМИ со ссылкой на родственников, но официально эта информация не подтверждена.



В Хьюстоне, четвертом по величине городе в США, не объявляли эвакуацию жителей из опасений, что она может привести к хаосу и гибели людей, оказавшихся взаперти в машинах на затопленных дорогах.



По данным властей, тысячи людей были спасены, многие из них провели ночь в организованном в центре города приюте для оставшихся без крыши над головой.

Метеорологи предупреждают, что на этой неделе количество осадков может вырасти вдвое.

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате наводнения. Во вторник он намерен посетить Техас и, возможно, Луизиану.



"Процесс восстановления после причиненного погодой ущерба — это долгий и трудный путь, и федеральное правительство готово к нему", — сказал глава государства.



По словам Трампа, он обсуждал с членами конгресса вопросы финансирования ликвидации последствий наводнения, потому что оно обойдется в значительную сумму.



Трамп также объявил о введении чрезвычайного положения в Техасе и Луизиане. Эта мера позволяет оказывать экстренное финансирование и предпринимать другие шаги, направленные на борьбу с последствиями стихии.



Урагану Харви сначала была присвоена 4-я категория сложности, но по мере его продвижения вглубь континента категория была понижена до тропического шторма.



Из Хьюстона и его окрестностей были спасены более 3000 человек. Вертолеты эвакуировали людей с крыш домов.



Хьюстон — четвертый по величине город в США, в нем проживает 2,3 млн человек, а вместе с пригородами численность населения превышает 6,6 млн.



Битва со стихией



Губернатор Техаса Грег Эббот распорядился о направлении всех 12 тысяч служащих Национальной гвардии штата для участия в операциях по спасению людей и восстановлению инфраструктуры.



Власти готовятся оказать помощь полумиллиону пострадавших при наводнении, 30 тысяч человек, оставшихся без крова, будут размещены во временных приютах.

Из двух плотин, контролирующих водные потоки главной реки Хьюстона, был осуществлен аварийный сброс воды: в понедельник власти заявили, что открывают плотины Аддикс и Баркер, жертвуя частью домов в пригородах, которые будут смыты, чтобы остановить проникновение воды в центр города.



Национальная метеорологическая служба предупредила, что в среду и четверг ожидается самое сильное наводнение за последние дни, однако где именно резко увеличится уровень воды, пока неизвестно.



Тысячи домов штата остались без электричества. Закрыты многие школы, закрыты два основных аэропорта Хьюстона.





С МЕСТА СОБЫТИЙ



Джеймс Кук, Би-би-си, Хьюстон



Целые пригороды оказались под водой. Магазины закрыты, дороги тоже. Закрыты оба аэропорта. Перемещаться по городу сейчас совершенно невозможно.



Выше по течению реки инженеры производят аварийный сброс воды. Они предупредили людей, живущих рядом, чтобы те были готовы к затоплению.



Некоторые жители критически высказываются о подготовке властей к шторму, который на прошлой неделе набрал силу в Мексиканском заливе.



В одном из районов жители очень зло отреагировали на сообщение о том, что власти пока не давали им указаний эвакуироваться: они опасаются наступления ночи и быстрого подъема уровня воды.

Синоптики прогнозируют, что в соседнем штате Луизиана может выпасть такое же количество осадков — до 75 сантиметров.



В 2005 году штат сильно пострадал в результате урагана "Катрина". Наблюдатели сравнивают нынешнюю ситуацию в штате с той, что сложилась 12 лет назад.



Тогда власти решили разместить людей на трибунах стадиона Superdome. Там в конечном итоге скопилось около 30 тысяч человек, а условия быстро начали ухудшаться.