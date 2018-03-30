Навальный заявил, что ”грандиозный мухлеж” на выборах подтвердился. Это правда?

После выборов президента России политик Алексей Навальный повторил свои заявления о том, что новая система ”Мобильный избиратель” была придумана специально для фальсификаций, так как позволяет одному человеку голосовать несколько раз.

Поскольку раньше ”Медуза” уже разбирала принципы работы этой системы (и не согласилась с Навальным), политик предложил редакции рассмотреть новые свидетельства, которые, в частности, предоставили журналисты агентства Reuters. ”Медуза” рассказывает, что стало известно о ”Мобильном избирателе” после выборов.

Суть претензий Навального, коротко: Политик раскритиковал систему ”Мобильный избиратель”. Он считает, что если избиратель может выбрать несколько участков для голосования, то и проголосовать можно больше одного раза. ”Медуза” изучила описание ”Мобильного избирателя” и показала, что на бумаге система предусматривает защиту от таких нарушений. Но только если все избирательные комиссии будут выполнять инструкции. Подробный разбор можно прочитать тут.

Что выяснилось на выборах

В день выборов президента было зафиксировано минимум четыре случая, когда новая система позволила избирателям проголосовать больше одного раза. Член территориальной избирательной комиссии от партии ”Яблоко” в московском Митино Павел Мельников рассказал ”Медузе”, что 3 февраля (за полтора месяца до выборов) он оформил заявление в ”Мобильном избирателе”. 18 марта Мельников пришел на ”домашний” участок в Одинцово, получил бюллетень и проголосовал. А затем он приехал на участок, выбранный в ”Мобильном избирателе”, и проголосовал снова. После того как он написал об этом в фейсбуке, к нему пришла полиция и доставила в суд. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей за повторное голосование. Мельников использовал решение суда, признавшего повторное голосование, чтобы пожаловаться на этот факт в Центризбирком.

Еще три случая — это голосование журналистов агентства Reuters, о котором они рассказали в статье, посвященной выборам. Каждый из корреспондентов оформил по два заявления в ”Мобильном избирателе” — одно на сайте и одно в участковой комиссии. Приехав в день выборов в Крым и Карачаево-Черкесию, где находились выбранные ими места для голосования, журналисты проголосовали. А потом пошли на соседний участок (выбранный во втором заявлении) и убедились, что им готовы выдать бюллетени снова.

22 марта корреспондентка Reuters Мария Цветкова попросила Центризбирком объяснить, как такое возможно. Члены комиссии и ее председатель Элла Памфилова почти час обвиняли Цветкову и ее коллег в провокации и намеренном нарушении закона (поскольку заявление о выборе участка выдается под подпись о том, что получатель раньше его не оформлял), апеллируя в том числе к тому, что Reuters — это иностранное агентство. Наконец, Памфилова признала, что единичные ошибки могли иметь место в отдельных участковых комиссиях.

Похожие случаи были зафиксированы и на ”Карте нарушений” движения ”Голос”. Причем там есть также сообщения от людей, которые приходили на участок и обнаруживали, что за них кто-то получил заявление в ”Мобильном избирателе”.

Вы же сами говорили, что это невозможно!

Судя по заявлениям Мельникова и журналистов Reuters, сбой произошел на уровне участковых избирательных комиссий. В случае с представителем партии ”Яблоко” его должны были вычеркнуть из списков на ”домашнем” участке еще 16 марта, когда прислали списки ”выбывших” избирателей. Этого почему-то не сделали. Поэтому, когда он пришел на этот же участок утром в день выборов, ему спокойно выдали бюллетень. А затем он с заявлением проголосовал второй раз.

Защиту от повторного голосования журналистов Reuters также должны были обеспечить ”домашние” участки, выдававшие заявления. За два дня до выборов во все комиссии России разослали перечень тех, кого они должны вычеркнуть из списков, так как эти люди подали заявления о голосовании в другом месте. Участковые комиссии должны были увидеть, что в этих списках есть люди, которым они выдали еще одно заявление. После этого они должны были связаться с вышестоящей комиссией и аннулировать заявления, поданные онлайн. Очевидно, этого сделано не было.

Сколько всего таких нарушений, неизвестно. Более того, непонятно, может ли оценить их масштаб сам Центризбирком, потому что он не обязывал участковые комиссии отдельно отчитываться о том, сколько человек проголосовали через систему ”Мобильный избиратель”. Есть только две цифры по каждому участку: сколько человек из него ”выбыли” и сколько ”прибыли”. Кто из них проголосовал, неизвестно. Оценить по этим данным масштаб нарушений не представляется возможным.

Глава ЦИК Элла Памфилова заверила, что будут проверены все повторные заявления — случаи, когда один человек получал заявления несколько раз на соседние участки, то есть на те участки, которые он физически мог успеть посетить в течение одного дня. Таких случаев по стране почти 38 тысяч. Если выяснится, что кто-то еще проголосовал дважды, эти материалы передадут в полицию, утверждает Центризбирком. За две недели, прошедшие после выборов, о подобных обращениях (кроме случая Мельникова) ничего не сообщалось.

Получается, ”Мобильный избиратель” — это одна большая махинация?

Достаточных данных для такого утверждения все-таки нет. Что мы знаем? Система ”Мобильный избиратель” была организована так, что некоторым людям удалось проголосовать повторно. Означает ли это, что вся система была придумана как раз для махинаций? Нет. Есть четыре достоверных случая, которые, предположительно, являются произволом конкретных участковых избирательных комиссий. Надежных данных о других подобных случаях у нас нет: для этого нужно проверить документы всех 97 тысяч участков.

Кроме того, наблюдения за выборами показывают, что для фальсификаций не нужно придумывать какую-то специальную систему. Те же журналисты Reuters сфотографировали, как люди голосовали по два-три раза на соседних участках безо всяких заявлений в ”Мобильном избирателе”. А еще были вбросы пачек бюллетеней, массовое исчезновение избирателей из списков, применение административного ресурса (и последнее, очевидно, является главным нарушением на любых выборах в России). В некоторых регионах ”Медуза” обнаружила следы манипуляций с явкой и числом выданных бюллетеней на отдельных участках, для которых в принципе не нужны никакие дополнительные новые системы голосования. По оценке физика Сергея Шпилькина, регулярно анализирующего процесс голосования в России, на президентских выборах 2018 года сомнительными можно считать 10 миллионов официально зафиксированных голосов (но это меньше, чем было на прошлых выборах) — из 73,5 миллиона; и речь идет обо всей совокупности нарушений.

Вывод

Система ”Мобильный избиратель” зависит в первую очередь от людей, которые с ней работают. Как и во многих других случаях, инструкции, очевидно, грубо нарушаются. Алексей Навальный прав, что эту систему, как и любую другую ей подобную, можно использовать в том числе для махинаций на выборах. Но никаких оснований утверждать, что ”Мобильного избирателя” придумали специально для полномасштабной фальсификации итогов выборов, а не для удобства россиян, нет.