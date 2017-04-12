Навальный запланировал новую акцию против коррупции в День России

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение акции ”с прежними лозунгам” 12 июня, в День России. Об этом он написал на своем сайте. Власти Москвы пока не согласовали акцию, передает Дождь.

Навальный назвал ”отличным поводом” День России для проведения массового мирного митинга. Акцию планируется провести с ”прежними лозунгами и под государственными флагами”.

Практически в ста городах России 26 марта прошли акции против коррупции. В некоторых из них они были несогласованными, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По информации проекта ”ОВД-Инфо”, столичная полиция задержала более тысячи протестующих.

Навального задержали через несколько минут после начала акции в Москве. Суд арестовал его на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП) и оштрафовал на 20 тысяч рублей за организацию массового мероприятия, не являющегося публичным.

Поводом для проведения акции стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального о ”тайной империи” премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем говорится, что Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости.