Навальный задержан в центре Москвы

Примерно в ста российских городах проходят акции сторонников Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента.

В декабре 2017 года основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционный политик Алексей Навальный объявил забастовку избирателей после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась регистрировать его кандидатом на выборах президента России. Первой акцией по бойкоту выборов стали митинги в городах России, которые начались 28 января.

В центре Москвы, спустя несколько минут после выхода на улицу, был задержан оппозиционер Алексей Навальный. "Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее", — написал он у себя в Twitter. Его посадили в автозак.

Политика доставили в отдел полиции "Якиманка" "для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении", сообщили власти. Навальному вменяют нарушение порядка проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ).

На акциях Навального по всей России задержаны не менее 180 человек

Не менее 180 человек задержаны по всей России в связи с акциями "забастовок избирателей", сообщает служба ОВД-Инфо по состоянию на 15 часов. В основном это координаторы и сотрудники штабов Навального. Митинги, шествия и демонстрации проходят примерно в ста городах страны, задержания прошли более чем в 20 городах.

В 14 часов в центре столице России началась "забастовка избирателей". Через полчаса на нее вышел Алексей Навальный с криками "Жулики и воры — пять минут на сборы". У памятника Маяковского собрались порядка человек, среди которых много школьников. Идет шествие к Пушкинской площади. Демонстранты скандируют: "Мы не уйдем!", "Россия без Путина!", "Мы здесь власть!" и "Путин — враг России".

Задержания активистов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержано семь человек. Около 15 часов был задержан корреспондент телекомпании "Дождь" Евгений Зобнин, затем его отпустили. До этого 14 часов был задержан журналист "Радио Свобода", гражданин Швейцарии. Аресений Лупин. Ранее двух волонтеров волонтера задержали у петербургского штаба Навального "для установления личности", у них пытались отобрать телефоны. Кроме того, задержан пресс-секретарь движения "Весна" Богдан Литвин. Их увезли в полицейские участки.

По данным очевидцев, в митинге в Санкт-Петербурге участвует несколько тысяч человек.

Задержаны начальник и сотрудники штаба Навального в Москве

В Москве по неофициальным данным задержаны не менее 15 человек. Так, около 11 утра был задержан начальник штаба Навального в Москве Сергей Бойко в связи с предполагаемым нарушением правил согласования массовых мероприятий (статья 20.2 КоАП). До этого ведущих прямого эфира, вещавших из московского офиса ФБК, задержали сотрудники полиции в штатском непосредственно во время трансляции. Также задержаны режиссер прямого эфира, два юриста и офис-менеджер ФБК в Москве. Их доставили в Даниловский отдел полиции, где ведущему Дмитрию Низовцеву предъявили обвинение в сокрытии взрывного устройства в смартфоне, сообщает штаб Навального.

Юрист ФБК Иван Жданов сообщил, что из ОВД Даниловский, куда были доставлены сотрудники штаба Навального, "вытолкали адвоката". Позднее он рассказал, что из офиса ФБК забирают компьютеры, серверы и камеры — в поисках бомбы.

Вторая студия прямого эфира "Навальный LIVE" продолжает работать, поскольку находится в другом помещении.

Около 9 утра по московскому времени в офис ФБК в столице РФ пришла полиция. "Пришли, чтобы вырубить нашу трансляцию всероссийской акции", — написал Навальный в своем микроблоге в Twitter. Позже он сообщил, что полицейские "болгаркой" выпилили дверь и зашли в офис.

Причиной прихода полиции в московский офис ФБК стало сообщение о бомбе, пояснил директор ФБК Роман Рубанов.

Полиция выпилила дверь в одну из студий, где идет прямая трансляция телеканала "Навальный LIVE". Трансляцию выпусков новостей прекратили. Одного из ведущих обвинили в том, что он заложил в здании бомбу.

"Навальный LIVE" выложил видеозапись с задержанием ведущего Дмитрия Низовцева. На ней видно, как люди в штатском, не представившись и не предъявив удостоверений, начинают его обыскивать.

Сам Алексей Навальный сообщил в Twitter, что полиция "заблокировала весь гигантский офисный центр "Омега-плаза", в котором находится офис ФБК.

В Москве на автобусной остановке задержали оппозиционера Николая Ляскина, который направлялся на митинг. "Пока не говорят причину", — написал Ляскин в своем Twitter.

Задержания участников оппозиционной акции в российских регионах

По неофициальным данным, в Челябинске, Чебоксарах и Мурманске задержали по 40 человек, в Туле — 15.

В Уфе задержали около 40 участников несогласованной акции "Забастовка избирателей".

Несогласованная акция прошла в Кемерово. Ранее координатора штаба Навального в этом городе Ксению Пахомову в такси задержала полиция. Затем были задержаны около 14 участников акции. К задержанным в Кемерово (в их числе двое несовершеннолетних) не пускают адвокатов. Им вменяют статью 19.3 КоАП ("неповиновение требованиям сотрудника полиции").

В Томске задержаны не менее 10 человек, в том числе координатор акции Ксения Фадеева и три волонтера. Всем задержанным вменяют нарушение правил согласования массовых мероприятий (статья 20.2 КоАП). До этого участники митинга прошли маршем с российскими флагами, скандируя "Россия будет свободной!"

В Самаре на санкционированном митинге сотрудники полиции провели "разъяснительную работу" с участниками, а затем задержали двух человек.

В Челябинске на акцию собралось порядка сотни человек. На сцене перед собравшимися сотрудники штаба Навального рассказали, что накануне к ним приходила с обыском полиция. На забастовку не пускали никого моложе 18 лет.

В Перми организаторы со сцены отметили, что мэрия не разрешила провести акцию в центре, перенеся ее на другую площадку.

Есть задержанные в Тольятти, Кирове, Калуге, Южно-Сахалинске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Омске, Новочебоксарске, Раменском, Березниках, Новосибирске.

В Новосибирске на "забастовку избирателей" собралось несколько десятков человек. Они требуют "вернуть россиянам их права" и заявляют, что им хотят "подсунуть осетрину четвертой свежести". Штаб Навального в этом городе ведет хронику в Telegram.