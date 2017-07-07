Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста

Оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден из-под стражи, отбыв 25 суток административного ареста.

"Сегодня в 9:00 Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД Центрального административного округа Москвы и выпустили сейчас там", — сказали "Интерфаксу" в штабе Навального.

Оппозиционер был привлечен к ответственности за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Симоновский суд Москвы в ночь на 13 июня признал Навального нарушителем по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста, позже срок пребывания под стражей был сокращен на 5 суток.

По версии МВД, Навальный призвал своих сторонников переместиться с проспекта Сахарова, где мероприятие оппозиции 12 июня было согласовано с мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции.