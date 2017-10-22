Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста

Оппозиционера Алексея Навального тайно освободили из спецприемника после отбытия им 20 суток ареста. Его отпустили еще до прибытия журналистов, сообщает телеканал "Дождь".

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный в воскресенье, 21 октября, вышел на свободу после 20 суток административного ареста, к которому он был приговорен по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов и демонстраций. "Рано утром Навальный освободился из спецприемника, где он отбывал административный арест", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Около 10:00 мск Навальный сообщил в своем "Инстаграм", что вышел. "Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово, ведь я тамада" по радио. Готов к работе", — написал политик.

Между тем телеканал "Дождь" сообщает, что Навального освободили тайно: рано утром оппозиционера вывезли в другое место и выпустили из спецприемника до приезда журналистов. Полицейские не стали комментировать эти сведения, сказав корреспонденту "Дождя", что "не дают такую информацию". Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш не ответила на звонки "Дождя".

2 октября Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру 20 суток административного ареста, признав его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Навальный был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции и составили административный протокол.