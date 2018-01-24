Навальный в ЕСПЧ: Путин боится меня как политического оппонента

Алексей Навальный надеется, что в ходе рассмотрения ЕCПЧ его жалобы на задержания суд найдет в них политические мотивы. Как прошли слушания дела Навального — репортаж DW из Страсбурга.

Слушания по делу "Навальный против России", которые прошли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в среду, 24 января, без преувеличения стали самым резонансным событием этой недели в Страсбурге. Они составили конкуренцию даже зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продолжается здесь с понедельника.

Большая палата ЕСПЧ провела слушания по делу российского политика Алексея Навального, основанного на пяти жалобах заявителя, которые касаются семи случаев его задержания в ходе различных публичных мероприятий. Навальный, после всех этих задержаний привлекавшийся к административной ответственности, требует признать наличие политической составляющей в деле о его задержаниях.

В поисках политических мотивов

В феврале прошлого года палата, состоящая из семи судей ЕСПЧ, уже вынесла свое решение по этому делу, признав нарушения прав Алексея Навального на свободу и личную неприкосновенность, а также на справедливое судебное разбирательство и свободу собраний. Ему также была присуждена компенсация в размере около 60 тысяч евро.

Но четырьмя голосами против трех судьи решили, что нет необходимости рассматривать жалобы Навального по статье 18 в сочетании со статьями 5 и 11, то есть подтвердить, что задержания Навального и запрет мирных собраний были политически мотивированы. Это решение не удовлетворило ни заявителя, ни ответчика — российское правительство. Обе стороны озвучили свою просьбу направить дело в Большую палату ЕСПЛ, и эту просьбу суд удовлетворил.

Во время слушаний адвокаты Навального Анна Маралян и Ольга Михайлова должны были убедить судей, что власти задерживали их клиента исключительно по политическим мотивам. В свою очередь представитель правительства РФ Михаил Гальперин собирался доказать, что властям не только не интересна политическая деятельность заявителя, более того, они очень терпимо и уважительно повели себя в отношении Навального, невзирая на то, что он, по их мнению, грубо и умышленно нарушил правила организации массовых мероприятий.

Лидер, которого "больше всего боится Путин"

Новость о том, что Навальный лично приедет на слушания в Страсбург, стала причиной аншлага в зале суда. Там были заняты места не только для журналистов, которые надо было зарезервировать загодя, но также и все места для публики. После трех звонков, известивших о начале заседания, присутствующие поднялись со своих мест в знак почтения к 20 судьям Большой палаты ЕСПЛ, которые вошли в зал. Кстати, среди них был и судья от России Дмитрий Дедов.

Задержание Алексея Навального во время одной из акций протеста в Москве, март 2017 года

Задержание Алексея Навального во время одной из акций протеста в Москве, март 2017 года

В своем выступлении Анна Морелян заявила, что административные задержания Навального не были обоснованы, так как его задерживали за одиночный пикет и прогулки, во время которых к нему подходили люди и журналисты, что не может считаться митингами. "Его право на свободу было нарушено, потому что его воззрения не отвечают воззрениям правящей партии", — указала адвокат. А Татьяна Михайлова выразила уверенность в том, что реальная цель задержаний Навального, который известен своей антикоррупционной деятельностью, — "ограничить и подавить его в действиях в качестве оппозиционного лидера", которого "больше всего боится Путин".

"То, что Палата ЕСПЛ из 7 судей выразила нежелание рассматривать политическую составляющую в моем деле, стало оружием российской пропаганды", — отметил Навальный, которому также было предоставлено слово. И еще раз подчеркнул, что подвергается преследованиям со стороны российских властей, потому что "Путин боится" его как серьезного политического оппонента.

Сравнение с Нельсоном Манделой

В свою очередь Михаил Гальперин обратил внимание судей на то, что "человек, выходящий в центр Москвы в сопровождении ста человек и толпы журналистов", вызывает высокую "вероятность нарушения порядка". И заверил, что ОМОН действовал исключительно деликатно, не применяя дубинок и слезоточивого газа при задержании Навального.

Гальперин считает, что оппозиционер выходил не на спонтанные прогулки и одиночные пикеты, а на спланированные несанкционированные марши и демонстрации. Кроме того, представитель российских властей уверен, что Навальный сознательно провоцировал свои задержания, поскольку это поднимает его рейтинг.

"Мне было интересно послушать, как приятно вести политическую жизнь в Москве: мизерные штрафы, вежливая полиция, — парировал Навальный, заметив, что его деятельность как политика можно назвать беспроблемной лишь "по сравнению с судьбой Нельсона Манделы".

Навальный надеется на успех в ЕСПЧ

Выслушав аргументы сторон, суд удалился для принятия решения, которое придется ждать, как рассказал DW сотрудник прес-службы ЕСПЧ, "от нескольких месяцев до нескольких лет". А к Алексею Навальному потянулась группа студентов, присутствовавших на слушаниях, с просьбой сделать с ним селфи. Интересно, что среди почитателей российского оппозиционера оказалось лишь несколько русскоговорящих молодых людей. Навальный охотно и терпеливо общался с поклонниками и улыбался в фото- и телекамеры. Рядом на фоне судейских кресел селфи с коллегами делал Михаил Гальперин.

Охране с трудом удалось вежливо направить толпу журналистов, окруживших Навального, к выходу из зала суда. Политик коротко пообщался с журналистами уже в холле. "Это очень важное дело не столько для меня, сколько преимущественно для людей в регионах, где вообще отсутствует какое-либо право на мирное собрание", — объяснил Алексей Навальный.

Он считает, что выступления его адвокатов были убедительны, и им удалось предоставить большое количество доказательств того, что в деле присутствуют политические мотивы. Навальный также указал, что в последнее время Россия не соблюдает все больше решений ЕСПЧ: "Путинский режим продолжает игнорировать неудобные для себя решения суда, но это не означает, что мы должны прекратить действовать". На вопрос DW, на какой исход дела он надеется, Навальный ответил так: "Я всегда надеюсь на успех".