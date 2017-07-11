Навальный согласился на дебаты со Стрелковым

Оппозиционер Алексей Навальный принял приглашение провести дебаты с Игорем Гиркиным (Стрелковым), который известен активным участием в военных действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины.



На своем сайте Навальный пишет, что ему интересен разговор со Стрелковым, который вызвал его на дебаты от лица русских националистов.



"Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нём участвовать", — написал Навальный.

Оппозиционер также добавил, что рассчитывает на поддержку всех избирателей, заявляющих о своих националистических взглядах, несмотря на то, что со многими из них — в том числе и со Стрелковым — у него во многом расходятся взгляды.



По словам Навального, в ближайшее время его команда свяжется со Стрелковым, чтобы определить время и формат дискуссии.



Игорь Стрелков — один из самых известных участников военных действий на территории Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году.



Он считается одним из главных идеологов движения "Новороссия", выступающего в поддержку сепаратистов в Донбассе и в защиту так называемого "русского мира". Кроме того, он некоторое время возглавлял "министерство обороны" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".