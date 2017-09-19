Навальный проиграл тяжбу с фондом однокурсника Медведева

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск фонда "Соцгоспроект" к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Он обязал удалить фрагмент расследования ФБК о том, что миллиардер Алишер Усманов подарил "Соцгоспроекту" усадьбу стоимостью в 5 млрд рублей в качестве взятки премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Суд удовлетворил иск о защите деловой репутации, поданный фондом "Соцгоспроект". "Признать распространенные сведения, указанные в исковом заявлении, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фонда "Соцгоспроект", — цитирует решение судьи Натальи Максимовских Интерфакс.

Согласно решению суда, фрагменты расследования ФБК и фильма "Он вам не Димон", в которых идет речь о переданной Усмановым усадьбе, должны быть удалены в течение десяти дней. Также суд потребовал опровергнуть сведения из расследования.

В своем "Твиттер" Навальный уже заявил, что не собирается делать этого, а его адвокат обещал обжаловать решение суда.

Фонд "Соцгоспроект" подал иск к Навальному в начале августа этого года, потребовав опровергнуть восемь фрагментов из расследования и фильма "Он вам не Димон". Из них следует, что "Соцгоспроект" якобы является участником коррупционной сети и не занимается благотворительностью, а использует ее как прикрытие.

В расследовании говорилось, что особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья, переданный в дар фонду "Соцгоспроект", мог быть завуалированной формой взятки премьеру, чей однокурсник Илья Елисеев возглавлял Фонд поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект").

На заседание в четверг не пришли ни Навальный, ни Елисеев, который сейчас занимает пост председателя наблюдательного совета "Соцгоспроекта".

Нынешний директор фонда Алексей Четвертков — он тоже один однокурсник премьера — в зале также не присутствовал.

"Не было пожертвования"

Сторону ФБК на процессе представляли адвокаты Иван Жданов и Вячеслав Гимади. Представитель "Соцгоспроекта" в суде заявил, что "бремя доказывания факта соответствия действительности оспариваемых сведений" лежит на ответчике (цитата по "Медиазоне").

Жданов попытался выяснить, какой деловой репутацией обладает фонд, а также попросил пояснить, как именно использовался выделенный участок на Рублевке. "Этот вопрос не является предметом доказывания", — отвечал ему адвокат "Соцгоспроекта".

Несколько вопросов представителей ФБК, касающихся того, какой именно цели фонда отвечает пожертвование Усманова, были отклонены судьей.

"Если бы вы лучше проводили свои расследования, то узнали бы, что фонд помогал ветеранам и подростками, издавал книги по детскому баскетболу, проводил мероприятия в Анапе и многое другое", — заявил один из представителей "Соцгоспроекта" Дмитрий Мальбин.

Юристы фонда однокурсника Медведева настаивали, что в процессе должен рассматриваться не факт дачи взятки, а только распространение порочащих сведений.

Адвокат Гимади ходатайствовал о вызове в суд самого премьера Медведева, которого ФБК посчитало бенефициаром сделки между Усмановым и "Соцгоспроекта", однако судья снова отказала.

Отказалась судья Максимовских и от требования вызвать свидетелями Елисеева и нынешнего директора фонда Четверткова.

Адвокат Жданов на заседании продемонстрировал ответ на адвокатский запрос Генриха Падвы с процесса по иску Усманова к Навальному. В нем содержатся слова Четверткова, который назвал пожертвование "частью многоступенчатой сделки".

"Истец просто пытается ввести в заблуждение суд. Не было пожертвования, а была передача имущества в целях каких-то конкретных лиц, и мы даже знаем этих лиц", — сказал он.

Юрист "Соцгоспроекта" Елена Львова спросила у представителей ФБК, почему они считают, что фонд не занимается благотворительностью. Жданов ответил, что о благотворительной деятельности "Соцгоспроекта" у него нет никаких сведения, а во "дворце" на Рублевке живут явно "не детишки".

"Любой человек вам скажет, что это ни фига не благотворительное имущество!" — заявил адвокат.

Тяжба с Усмановым

В марте Навальный опубликовал расследование об имуществе и объектах недвижимости, якобы связанных с премьером Медведевым. В одном из его фрагментов утверждалось, что совладелец холдинга USM Усманов подарил "Соцгоспроекту" дом с участком в поселке Знаменское на Рублевском шоссе.

"Мы прекрасно понимаем, что значит такой подарок: это взятка", — говорилось в расследовании.

Сам Усманов несколько раз заявлял, что не считает передачу участка на Рублевке взяткой Медведеву. Миллиардер и оппозиционер обменялись видеопостами в YouTube, в которых уличали друг друга во лжи.

А в марте Усманов обратился с иском к Навальному и ФБК, требуя удалить фрагмент фильма "Он вам не Димон".

Люблинский суд удовлетворил требование Усманова, признав информацию из фильма порочащей и постановив удалить его.

В августе Мосгорсуд отклонил поданное на это решение апелляцию, однако вместо полного удаления расследования потребовал от оппозиционера только вырезать фрагменты фильма.

Обмен активами

В минувшем апреле миллиардер в разговоре с "Ведомостями" объяснял, почему передал особняк на Рублевке "Соцгоспроекту". По его словам, это было сделано в рамках сделки по обмену активами. Усманов уточнял, что знал Елисеева с момента работы того на посту главы "Газпром инвестхолдинга".

По словам бизнесмена, Елисеев рассказал ему, что "Соцгоспроект" хочет построить пять особняков на границе с участком Усманова в рамках девелоперского проекта. "Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок — 12 га — на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом", — объяснял бизнесмен.

Елисеев также говорил, что сделка была честной. "Мы и, насколько я понимаю, наши партнеры из "Группы Ист Инвест" получили компенсацию за нереализованный девелоперский проект. Это часть нашей деятельности. Мы занимаемся работой с недвижимостью, чтобы иметь средства для выполнения своих уставных целей и задач", — говорил Елисеев в интервью газете "Коммерсант".

"Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его "банкиром", "завхозом" и т. п. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь", — уверял он.

Земля на Рублевке с 2007-й по 2010 годы принадлежала "Группе Ист Инвест". Ее руководитель Илья Гаврилов рассказывал Русской службе Би-би-си, что группа планировала построить на этом участке пять коттеджей совместно с "Соцгоспроектом".