Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный резко раскритиковал предполагаемые фальсификации на губернаторских выборах в Приморье, назвав их "прямым оскорблением не только жителей этого региона, но и всей страны" и "демонстративным глумлением над людьми".
В воззвании, выложенном на сайте navalny.com в понедельник, 17 сентября, Навальный призвал всех жителей Владивостока с этого дня ежедневно приходить на площадь у здания администрации, а в субботу, 22 сентября, "собрать там весь город и не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как рисовали единороссы".
Жителей других городов Приморья Алексей Навальный призвал либо ехать во Владивосток и участвовать там в акциях протеста, либо организовывать такие акции в их городах. Он также призвал россиян забыть об идеологических разногласиях, а депутатов Госдумы от КПРФ -приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их. По мнению оппозиционера, бояться задержаний людям не следует, поскольку "сотрудники МВД возмущены фальсификациями так же, как и все остальные".
В своем воззвании Алексей Навальный указал, что жители Владимирской области, Хакасии и Хабаровского края должны сделать все, чтобы провалить единороссов на выборах в своих регионах еще сильнее, чем в Приморье. "Призываю всех жителей страны оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, а если понадобится, то и выйти на улицы за них. Это не их выборы украли, это украли у всей страны", — резюмировал Навальный, который продолжает отбывать 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в Москве.
В Приморье, по итогам второго тура губернаторских выборов, неожиданно вырвался в лидеры действующий глава региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). До этого длительное время лидировал со значительным отрывом кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Независимые наблюдатели заподозрили власти в фальсификации результатов голосования.