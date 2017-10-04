Навальный призвал провести акции в 80 городах в день рождения Путина

Находящийся под арестом за призыв к несанкционированным акциям оппозиционный политик Алексей Навальный предложил своим сторонникам провести протестные акции в 80 городах, в том числе в Москве и Петербурге.

Находящийся под административным арестом за призыв к несанкционированным акциям Алексей Навальный призвал свои штабы в 80 городах страны организовать пикеты по всей стране 7 октября.

Главное мероприятие, по словам Навального, запланировано в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле. Акция протеста 7 октября на Марсовом поле в Санкт-Петербурге не согласована, заявил РБК советник председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Иван Краснов. ”Заявка на проведение этого мероприятия поступила достаточно давно — еще на той неделе. Поскольку эта акция не была согласована, было направлено соответствующее уведомление организаторам. Попытки ее организовать и провести будут тоже незаконными”, — сообщил Краснов. По его словам, у правоохранительных органов в данной ситуации будут основания, чтобы ”принимать меры по недопущению либо прекращению этой акции”.

Навальный и его сторонники также подали заявку на митинг на Пушкинской площади в Москве, однако получили от властей города отказ ”без предоставления альтернативной площадки”. Тогда оппозиционер призвал своих сторонников прийти ”на любую точку Тверской улицы”.

Требованиями акций, по словам Навального, должны стать его допуск к президентским выборам, которые пройдут в марте 2018 года, а также обеспечение политической конкуренции.

2 октября Симоновский суд Москвы отправил Навального под арест на 20 суток за ”неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста” в соцсетях. После оглашения решения суда политик заявил, что если раньше его ”арестовывали за несанкционированные митинги, то теперь — за полностью легальные”. Политик был задержан в Москве 29 сентября — он собирался на митинг в Нижний Новгород. Сначала власти города согласовали митинг на площади Маркина 29 сентября, однако в день проведения митинга вручили организаторам постановление об отказе в проведении акции.

После того как суд поместил Навального под арест на 20 суток, он сказал, что это ”подарок на путинский юбилей, не иначе” (7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что ”митинги и публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством, а выступающие с такими призывами преследуются по закону”.

Предыдущие акции протеста по всей России были организованы сторонниками Навального 12 июня и приурочены ко Дню России. Акции прошли почти в 200 городах России и закончились массовыми задержаниями — в Москве и Санкт-Петербурге было задержано 1200 человек.