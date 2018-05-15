Навальный приговорен к 30 суткам ареста за акцию 5 мая

Алексей Навальный заявил, что мэрия Москвы в ответ на уведомление о митинге 5 мая не предоставила "нормальной площадки". Оппозиционера также подозревают в неповиновении полиции.

Тверской суд Москвы во вторник, 15 мая, признал оппозиционного политика Алексея Навального виновным в повторном нарушение правил проведения массового мероприятия. За организацию несанкционированного митинга в центре Москвы 5 мая Навальный приговорен к 30 суткам административного ареста, сообщает корреспондент DW из зала суда.

Сам Навальный назвал обвинения "смехотворными". "Я гражданин Российской Федерации, и мне не нужно никаких дополнительных законов для того, чтобы пользоваться своими конституционными правами", — заявил он в зале суда. Оппозиционер напомнил, что уведомил мэрию Москвы о намерении провести акцию, но мэрия не предоставила "нормальной площадки". Навальный также отметил, что акция 5 мая была мирной, пока не пришли "какие-то непонятные бомжи", которые "нападали на людей — так это власть их привела".

Навального подозревают в неповиновении полиции