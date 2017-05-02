Навальный потерял 80% зрения в правом глазу после нападения с зеленкой

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его правый глаз потерял 80% зрения после нападения с зеленкой. Об этом он написал на своем сайте, сообщает gazeta.ru.

”Про глаз: вернулся из больницы… диагноз прежний… На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат, и есть надежда, что вылечат”, — отметил Навальный.

По его словам, врач уверена, что это не могла быть просто зеленка, а ”смесь зеленки с другой едкой жидкостью”.

Он также подчеркнул, что расследование нападения ”совсем не ведется” полицией и другими силовыми ведомствами.

При этом Навальный сообщил, что точно установлены два участника нападения: активисты радикального движения SERB Алексей Кулаков и Александр Петрунько, который и облил оппозиционера зеленкой.

Он также добавил, что ФБК считает причастными к нападению еще двух человек, личность которых пока не установлена.

Днем 27 апреля на Алексея Навального в очередной раз совершили нападение, облив зеленкой. В результате оппозиционер получил химический ожог глаза. Он обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела после нападения.