Навальный подал к Путину судебный иск о его незаконных действиях и бездействии

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный иск Алексея Навального к Владимиру Путину, сообщает Meduza со ссылкой на ”Интерфакс”.

Как сообщила ”Интерфаксу” пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, в иске говорится ”о признании незаконными действий и бездействия” президента России. Иск пока не принят к рассмотрению.

1 ноября Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на Владимира Путина в связи с действиями местных властей, которые отказываются согласовать оппозиционные митинги в разных городах России. ”Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать”, — написал Навальный в своем блоге.

Из-за отказов в согласовании митингов Навальный решил проводить их на территориях, принадлежащих частным владельцам. Акция 29 октября в Тамбове прошла около торгового центра на участке, который предоставил местный бизнесмен. Аналогичным образом планируется провести митинг 4 ноября в Иркутске.

Алексей Навальный, объявивший о планах участвовать в выборах президента России, с сентября проводит регулярные встречи с избирателями в российских регионах.