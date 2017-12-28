Навальный обжаловал в Верховном суде отказ ЦИК допустить его на выборы президента

Алексей Навальный обжаловал в Верховный суд РФ решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

"Сегодня в Верховный суд был подан административный иск о защите избирательных прав и признании незаконным постановления ЦИК", — сообщил "Интерфаксу" юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в четверг.

По его словам, рассмотрение иска назначено на 30 декабря в 11:00.

В понедельник ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального на пост президента РФ, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. После этого он сообщил, что намерен обжаловать его в Конституционном суде.