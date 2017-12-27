27.12.2017, 15:40

Навальный объявил 28 января уличную "забастовку избирателей"

 (35)
bbcrussian.com
EST
Aleksei Navalnõi
Aleksei NavalnõiFoto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию в поддержку "забастовки избирателей". Забастовка была объявлена в знак протеста против отказа центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционера в качестве кандидата в президенты России.

По словам Навального, его команда прямо сейчас, за месяц до намеченной даты, начинает подавать в городские администрации заявки на проведение массовой акции. В ее ходе оппозиционер и его сторонники намерены агитировать граждан не ходить на выборы, но при этом участвовать в них в качестве наблюдателей на участках.

Читайте также:
119 000€
Tallinn, Квартира
499 000€
Viimsi vald, Дом
От хозяина!
179 900€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
275 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
199 900€
Tallinn, Часть дома
199 900€
Harku vald, Квартира
143 000€
Tallinn, Квартира
119 500€
Rae vald, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии