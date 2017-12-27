Навальный объявил 28 января уличную "забастовку избирателей"

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию в поддержку "забастовки избирателей". Забастовка была объявлена в знак протеста против отказа центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционера в качестве кандидата в президенты России.

По словам Навального, его команда прямо сейчас, за месяц до намеченной даты, начинает подавать в городские администрации заявки на проведение массовой акции. В ее ходе оппозиционер и его сторонники намерены агитировать граждан не ходить на выборы, но при этом участвовать в них в качестве наблюдателей на участках.