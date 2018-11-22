Навальный обнаружил у "путинского пропагандиста" Сергея Брилева британское подданство и квартиру в Лондоне

Известный российский журналист, ведущий телеканала "Россия" Сергей Брилев, который комментировал все инаугурации президента РФ Владимира Путина и проведший несколько прямых линий с ним, является подданным Великобритании и обладает роскошной квартирой в престижном районе Лондона. Сообщение об этом появилось на сайте российского оппозиционного политика и борца с коррупцией Алексея Навального , который в четверг, 22 ноября, опубликовал материалы расследования, посвященного Брилеву.

Авторы расследования, проанализировав публичную базу юридических лиц Великобритании, обнаружили фирму, принадлежащую жене Сергея Брилева Ирине, а также выяснили, что она владеет долей в управляющей компании многоквартирного жилого дома в лондонском районе Чизик. В этом же доме нашлась и принадлежащая ей квартира, купленная 22 февраля 2016 года за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн евро). Причем, как следует из документов, квартира была приобретена без займов и ипотеки. При этом, отмечает Навальный, Сергей Брилев, в отличие от Владимира Соловьева, "даже не притворялся никогда, что занимается бизнесом". И жена его, согласно официальным данным, ведет общественную деятельность.