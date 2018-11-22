22.11.2018, 18:05

Навальный обнаружил у "путинского пропагандиста" Сергея Брилева британское подданство и квартиру в Лондоне

 (104)
Deutsche Welle
EST 5
Навальный обнаружил у "путинского пропагандиста" Сергея Брилева британское подданство и квартиру в Лондоне
AP

Российский журналист, комментировавший все инаугурации президента РФ и проведший несколько прямых линий с Владимиром Путиным, с 2001 года значится в списке избирателей Великобритании.

Известный российский журналист, ведущий телеканала "Россия" Сергей Брилев, который комментировал все инаугурации президента РФ Владимира Путина и проведший несколько прямых линий с ним, является подданным Великобритании и обладает роскошной квартирой в престижном районе Лондона. Сообщение об этом появилось на сайте российского оппозиционного политика и борца с коррупцией Алексея Навального , который в четверг, 22 ноября, опубликовал материалы расследования, посвященного Брилеву.

Авторы расследования, проанализировав публичную базу юридических лиц Великобритании, обнаружили фирму, принадлежащую жене Сергея Брилева Ирине, а также выяснили, что она владеет долей в управляющей компании многоквартирного жилого дома в лондонском районе Чизик. В этом же доме нашлась и принадлежащая ей квартира, купленная 22 февраля 2016 года за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн евро). Причем, как следует из документов, квартира была приобретена без займов и ипотеки. При этом, отмечает Навальный, Сергей Брилев, в отличие от Владимира Соловьева, "даже не притворялся никогда, что занимается бизнесом". И жена его, согласно официальным данным, ведет общественную деятельность.

Наконец, проанализировав список британских избирателей, удалось выяснить, что "в 2001 году некто Сергей Брилев и Ирина Константинова (это девичья фамилия жены Брилева) зарегистрированы как избиратели в районе Ноттинг Хилл". Это автоматически означает наличие у них подданства Великобритании. Каким образом его удалось получить Брилеву, который с 1995 по 2001 годы работал корреспондентом программы "Вести" в Лондоне и жил в том самом районе Ноттинг Хил, Навальный не уточняет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО: Вандалы кидают с крыши торгового центра тележки, крушат окна, двери и лифт

22.11.2018
Пярнуский торговый центр Port Artur годами страдает от действий молодых вандалов. Так, в прошлый понедельник ночью они разломали кнопки лифта, залили их кока-колой и скинули с крыши торгового центра тележки для покупок.
Подробнее



Для выполнения климатического соглашения Эстонии нужно существенно ограничить использование обычных автомобилей

22.11.2018
Действующий план по развитию транспортной сферы предусматривает снижение к 2030 году количества т. н. обычных автомобилей в городах вполовину, а к 2050 году полный отказ от двигателей внутреннего сгорания. Потребление биодизеля должно увеличиться в разы.
Подробнее

Эстония вылетела из пятерки: по мнению Ансипа, это ненормально

22.11.2018
Согласно рапорту Еврокомиссии бюджетные планы десяти стран соответствуют нормам стабильности и роста, то есть бюджетным правилам. Эстонии в этом списке не оказалось, теперь она входит во вторую группу, в которой бюджетная стратегия в общем соответствует требованиям, и это, по мнению вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа, ненормально.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106992002
117,90 €
70,74 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
77,40 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €

Дело о ”домогательствах” экс-директора библиотеки ТУ: мужчина выиграл трудовой спор — университет ему должен очень приличную компенсацию

22.11.2018
Тартуский университет (ТУ) со дня уволил директора университетской библиотеки Мартина Халлика, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения. Согласно анонимному источнику, Халлик имеет тенденцию распускать руки.
Подробнее


ФОТО: "Калев/Крамо" потерпел первое поражение в эстонско-латвийской лиге

22.11.2018
В центральном поединке первого круга эстонско-латвийской баскетбольной лиги первое поражение потерпел таллиннский Калев/Крамо". На своей площадке чемпион Эстонии проиграл рижскому клубу ВЭФ - 82:91 (42:42)
Подробнее

Путешествие, о котором забыли: как иранский шах в 1972 году в Эстонии яблоки ел и раздавал золотые монеты

22.11.2018
Визит последнего иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви в советскую Эстонию в октябре 1972 года является важным событием новейшей истории страны. В тот период лидеры стран, не входивших в восточных блок, очень редко добирались до этих мест. Первым, а также одним из самых запоминающихся стал визит в Эстонию Урхо Калева Кекконена в 1964 году. Тогда президент Финляндии выступал в Тартуском Университете на эстонском языке, а потом катался на лыжах и парился в эстонской бане в Кяэрику. В 1982 году Эстонию посетила Индира Ганди.
Подробнее


10 вещей, которые должны быть в вашем доме после 30 лет

22.11.2018
30 лет — важный рубеж в жизни каждого человека. Подходя к нему, мы невольно оцениваем свои достижения и неудачи. Нам важно понять, что мы успели к 30-ти годам, а что еще предстоит сделать, каковы наши успехи в карьере и личной жизни. Отбросив в сторону противоречивые эмоции, можно сказать, что 30 лет — это первый этап “зрелости”. А раз так, изменения должны коснуться и интерьера, в котором мы живем. Он тоже может стать более зрелым и как следствие — удобным и красивым!
Подробнее