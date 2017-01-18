Ленинский районный суд Кирова в среду начал заслушивать свидетелей в рамках повторного рассмотрения дела против оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. Они обвиняются в хищении в особо крупном размере средств госпредприятия "Кировлес".

На заседании побывал корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко.

Перед началом заседания к Навальному подошел пожилой мужчина во френче и попросил о совместной фотографии. "Я извиняюсь, что моя спортивная кофта не очень подходит к вашему мундиру", — пошутил Навальный. "Ничего, когда-нибудь и у вас [такой] будет… Как у верховного главнокомандующего", — подбодрил Навального его сторонник.

Намек на президентские амбиции, вероятно, был не случаен. От исхода дела зависят политические перспективы Навального. В декабре 2016 года он заявил, что намерен принять участие в президентских выборах 2018 года. Если суд по делу Кировлеса осудит Навального по инкриминируемой статье, он не сможет баллотироваться в президенты в течение 20 лет.

Впрочем, в интервью Би-би-си накануне заседания Навальный сказал, что не считает предстоящее решение суда определяющим для своей политической карьеры. Он напомнил, что в 2013 году Ленинский районный суд Кирова уже слушал дело "Кировлеса".

Главным свидетелем обвинения тогда был бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев. Он признал свою вину в хищении средств предприятия, заключил соглашение со следствием еще до того, как начался первый суд над Навальным и Офицеровым. Последние с самого начала отрицали свою вину.

По версии обвинения, в 2009 году Навальный, будучи советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств государственного предприятия "Кировлес". В схеме якобы участвовала "Вятская лесная компания" (ВЛК) под руководством бизнесмена Петра Офицерова. По версии правоохранительных органов, ВЛК покупала лес у "Кировлеса" по заниженной цене, а затем перепродавала с наценкой. Роль Навального, по мнению следствия, состояла в том, что именно он вынудил Опалева к невыгодному сотрудничеству.

Сумма ущерба, который понесло государство от этих действий, оценивается обвинением в 16 миллионов рублей.

Тогда судья Сергей Блинов приговорил Навального к пяти годам лишения свободы, а Офицерова — к четырем. После известия об этом в Москве прошли массовые протесты. Уже на следующий день обоих осужденных освободили. Позже Кировский областной суд заменил им реальные сроки на условные.

Навальный и Офицеров успешно обжаловали этот приговор в Европейском суде по правам человека. Вслед за этим в ноябре 2016 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение в ту же инстанцию, где оно слушалось в первый раз.

Задача по математике

"Ваша честь, нас сильно беспокоит судьба свидетеля Опалева. Где же этот шикарный мужчина?" — поинтересовался Навальный в начале заседания в среду. Судья Алексей Втюрин сказал, что Опалев будет допрашиваться последним из свидетелей обвинения, которых заявлено больше 40 человек.

Первым свидетелем стала бывший заместитель гендиректора "Кировлеса" Лариса Бастрыгина. В 2009 году она отвечала за финансовую деятельность предприятия. Свидетель рассказала, что в начале 2009 года предприятие оказалось в очень тяжёлой ситуации — из-за экономического кризиса упали продажи продукции, резко уменьшились доходы.

На одном из совещаний тогдашний советник губернатора Кировской области Алексей Навальный предложил продавать всю продукцию "Кировлеса" оптом. Позже, по словам Бастрыгиной, "была дана команда торговать" через ВЛК Петра Офицерова.

По словам Бастрыгиной, ВЛК стала закупать не весь лес, а только высококачественный. Кроме того, на "Кировлес" легли транспортные расходы, которые предыдущие покупатели брали на себя.

Бастрыгина вспомнила, что гендиректор Опалев признался ей: его заставили подписать договор с ВЛК на невыгодных условиях. Но кто "надавил" на начальника, она не знала.

Навальный спросил: "Опалев плакал, жаловался, что я его бил в кабинете?".

"Я не могу сказать, как вы конкретно общались, но давление оказывалось, я это ощущала", — продолжала настаивать Бастрыгина.

Также Навальный спросил: "Если предприятие "Кировлес" продало ВЛК леса на 14 млн рублей и получило 14 млн рублей, можно ли говорить, что 14 млн рублей были похищены у "Кировлеса"?" Но судья отклонил этот вопрос.

Тогда Навальный поинтересовался, оказало ли сотрудничество с ВЛК какое-то значимое воздействие на "Кировлес". Бастрыгина ответила, что "в некоторых лесхозах — да, а в целом на предприятие, конечно, нет".

Семейная тайна

Вторым свидетелем, допрошенным в среду, стала Марина Бура, бывший начальник коммерческого отдела "Кировлеса". Она также раскритиковала условия, на которых "Кировлес" сотрудничал с ВЛК. По большому счету, отметила она, "Кировлес" продолжил работать как и раньше, только платя посреднический процент ВЛК. По её словам, такое сотрудничество было невыгодным, но вынужденным — в противном случае Офицеров грозил "Кировлесу" банкротством.

Но заявки на продукцию, которые приходили от ВЛК, считает она, были "бредовыми" — и многие из них "Кировлес" отклонял. Навальный и Офицеров попытались узнать у свидетельницы, как "Кировлес" мог отказываться от требований ВЛК, если на руководство предприятия давили. Бура не смогла ответить на этот вопрос.

У Навального была своя версия событий: он настаивал, что топ-менеджеры "Кировлеса" "хапнули несколько миллионов гектаров леса, сидели на нем, сами не работали и другим не давали, а зарабатывали на том, что сдавали его в аренду". А Офицеров, по его версии, с помощью ВЛК пытался оживить экономическую деятельность предприятия.

Ссылаясь на ранее оглашенные показания, политик спросил у Буры: правда ли, что она падчерица Опалева, бывшего гендиректора "Кировлеса", который признал свою вину в хищении. Свидетельница отказалась отвечать на этот вопрос. Сторона защиты попыталась задать его в других формулировках, но судья Алексей Втюрин всякий раз снимал вопросы.

Наконец, подходящий вопрос, не затрагивающий право свидетеля на семейную тайну, придумала адвокат Офицерова Светлана Давыдова, спросившая: беспокоит ли свидетельницу жизнь, здоровье и благополучие Опалева. Бура ответила утвердительно.

Далее защита поинтересовалась, был ли Опалев членом преступной группы, куда также входили Навальный и Офицеров. Бура растерянно засмеялась. В итоге она сказала, что считает Опалева невиновным.

Навальный спросил: можно ли считать, что поставленная древесина или переведенные за нее деньги были похищены. На этот вопрос Бура также ответила отрицательно.

Услышав ее ответ, Навальный воскликнул: "Ваша честь, я считаю, что после этих слов нам всем надо выпить шампанского и разъехаться!".

Все, включая судью Втюрина, засмеялись. Но никто предложение Навального не поддержал.

Следующее заседание суда по "Кировлесу" состоится 19 января. Обвинению остаётся представить еще 39 свидетелей.