19.06.2018, 14:55

Навальный готовит всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста

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NEWSru.com
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Навальный готовит всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста
Foto: Maxim Blinov, RIA Novosti

Политик Алексей Навальный организует всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом он сам сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Сторонники оппозиционера в 20 городах уже подали заявки на проведение митингов 1 июля. "Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, — самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем", — говорится в обнародованном Навальным заявлении.

В нем отмечается, что пока заявки поданы лишь в тех городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу. "Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений", — отмечает оппозиционер.

Напомним, в городах, принимающих мундиаль, проводить митинги и акции запрещает указ президента РФ N202 от 9 мая 2017 года "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года".

В список городов, где уже поданы заявки на проведение митингов, по словам Навального, вошли Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск и Ярославль.

"Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. (…) Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии", — резюмирует политик.

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Отметим, ранее сообщалось, что 1 июля акция против повышения пенсионного возраста планируется в Омске. Ее организуют представители различных партий, в том числе "Яблока", ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ. Еще один митинг 1 июля планируют провести коммунисты в Сыктывкаре. Жители другого города Коми — Сосногорска — намерены протестовать 24 июня.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, речь идет о поэтапном повышении — с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. Противники реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии.

Идея повысить пенсионный возраст уже вызвала протесты со стороны россиян. Петиции против инициативы, которую власти старательно пытаются оправдать и представить как уже свершившийся факт, всего за несколько дней подписали более трех миллионов граждан.

В ряде городов также прошли митинги. По данным СМИ, в Кремле этого опасались. Однако пока никаких мер наверху не приняли.

При этом там попытались отмежевать от непопулярной реформы главу страны. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы.

Он также ответил на претензии по поводу того, что в 2005 году Путин обещал, что, пока он президент, повышения пенсионного возраста в России не будет. Песков объяснил, что это было сказано давно и с тех пор ситуация в стране изменилась.

Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в России составляет 60 и 55 лет соответственно. Власти отмечают, что нынешние сроки выхода на пенсию в стране были установлены еще в середине прошлого века и "их давно пора пересмотреть". В правительстве отмечают, что на сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст, в частности на постсоветском пространстве. Число работающих пенсионеров в среднем за год составляет около 12,5 миллиона человек "и с каждым годом такая тенденция будет только усиливаться".

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