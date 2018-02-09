Навальный: Дерипаска дал взятку Приходько и отдыхал на яхте с проститутками

Российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал результаты нового расследования своего Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Его сотрудники пришли к выводу, что зампред правительства РФ Сергей Приходько получал взятки от российского олигарха Олега Дерипаски. В фильме Навального приводятся фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера.

Из фотографий и видеозаписей в соцсетях и СМИ, а также книги, написанной одной из присутствовавших на яхте молодых женщин, Навальный и его команда делают вывод, что основной источник документальных доказательств — это эскорт-девица, побывавшая с высокопоставленным чиновником и олигархом в путешествии по Норвегии. Ранее Анастасия Рыбка отправляла оппозиционеру видеопослание, в котором грозилась заняться с ним сексом и выложить запись в интернет.

Недвижимость чиновника

В своем фильме Навальный также демонстрирует фото недвижимости Приходько и его жены, доказывая, что их официальных доходов явно недостаточно, чтобы располагать такими активами, как огромный дом посреди парка и две большие квартиры общем метражом 350 квадратных метров в престижном жилом здании в центре Москвы. "Я намекаю на взятки от олигархов, конечно", — сказал Навальный.

Связь Дерипаски со штабом Трампа

Кроме того, глава ФБК привел материалы ведущих американских СМИ, касающиеся связей Дерипаски с Полом Манафортом — экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Лоббист является фигурантом уголовного дела, возбужденного спецпрокурором США по России Робертом Мюллером. Его обвиняют, в частности, в сговоре с целью отмывания денег и незарегистрированной деятельности в качестве "иностранных агентов".

Навальный делает вывод, что миллионы долларов, которые Манафорт должен Дерипаске, американец попытался возместить в форме частных брифингов для президента РФ Владимира Путина через олигарха как "секретный канал связи" с предвыборным штабом Трампа.

Реакция на фильм ФБК

Между тем официальный представитель Дерипаски в ответ на расследование ФБК заявил, что "данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых "сенсаций". А автор повествования о путешествии с олигархом и чиновником Рыбка поблагодарила Навального за продвижение ее книги.