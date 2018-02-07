Навальный: день выборов могу встретить в спецприемнике

Российский оппозиционер Навальный полагает, что после выборов-2018 в РФ ужесточатся репрессии. Политик в очередной раз призвал жителей России к бойкоту президентских выборов.

Оппозиционный политик и руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный предполагает, что встретит российские президентские выборы в спецприемнике. Об этом Навальный заявил во вторник, 6 февраля, в интервью Жанне Немцовой в проекте "Немцова.Интервью".

"Мои тридцать суток меня "ждут", но они, наверное, будут использованы таким образом, чтобы меня выпустили на свободу 19 или 20 марта", — заявил Навальный. Политик подчеркнул, что не признает грядущие президентские выборы и власть, "которая появится в результате этих выборов", и в очередной раз призвал граждан РФ не приходить на избирательные участки. "Это не выборы это замаскированные перевыборы Путина", — сказал Навальный.

По его мнению, российским властям нужны уголовные дела против оппозиционеров. "В ФБК мало людей, которые не проходят по какому-нибудь делу. Это открывает власти легальные возможности для слежки и прочих вещей", — полагает Алексей Навальный. При этом он подчеркнул, что сотрудников его штабов подобное развитие событий не пугает.

"Это неприятная вещь, но люди не боятся. Если мы будем бояться, то единственный способ выражения своих политических взглядов, выход на улицы, у нас будет отнят", — заявил политик.

При этом, по словам Навального, не он, а "Путин своим бездарным руководством" выводит людей на улицы. Отвечая на вопрос о том, где проходит граница мирного протеста, оппозиционный политик напомнил, что у людей есть "право на восстание против тиранического режима". "Но сейчас настрой митингующих гораздо более мирный, чем у властей", превращающих каждую акцию в военную операцию.

Российский оппозиционер полагает, что при нынешней власти "ничего хорошего не будет". "Катастрофического падения, может, не случится, но и заметных улучшений не будет", — считает Навальный. Он убежден, что жители России "не хотят жить в кромешной бедности, будучи гражданами очень богатой нефтяной страны". Вместе с тем руководитель ФБК думает, что после выборов 2018 года, как и после всех предыдущих, ситуация в стране будет накаляться. "Кривая репрессий идёт в сторону ужесточения — другими методами Путин не может удержать власть", — подчеркнул Навальный.

В интервью Жанне Немцовой Навальный подчеркнул, что, по мнению его команды, "никакого путинского большинства" в России нет. В РФ у людей есть иллюзия, что никого, кроме Путина не существует, и это главное, "на чем держится путинский режим". Навальный полагает, что он и его команда могут сформировать "свое большинство". "К нам могут примкнуть гораздо больше, чем 30 процентов избирателей. Путин это понимает, и поэтому он не пускает нас на выборы", — добавил Навальный.