Навальному в спецприемник вызывали скорую помощь

Политику Алексею Навальному, отбывающему административный арест в Москве, в спецприемник вызывали скорую помощь. Было это накануне вечером, подтвердила его адвокат Ольга Михайлова агентству ТАСС. Ранее о болезни Навального писал оппозиционер Илья Яшин, а о вызове "скорой" — сетевой ресурс "Гражданские силы".

"Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали "скорую", так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была", — сказала адвокат Михайлова.

23 июня о температуре у Навального сообщал оппозиционер Илья Яшин, отбывающий арест в том же спецприемнике: "Общаемся через решетку по полчаса в день. Обсуждаем новости, его президентскую кампанию, мои выборы в Красносельском районе. Говорим про книги. Навальный передал мне новые мемуары Коржакова — любопытно. Сегодня, правда, толком не пообщались. Навальный слег с температурой 38,5. Укутался пледами".

Навальный ранее был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга"). Оппозиционеру было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста. Позже Мосгорсуд сократил этот срок до 24 суток.

Произошло это после того, как Навальный призвал перенести антикоррупционное шествие 12 июня с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу. Полиция задержала там сотни человек, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".