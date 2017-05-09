Навальному прооперировали глаз в Барселоне: зрение будет восстанавливаться несколько месяцев

Оппозиционному политику Алексею Навальному сделали операцию на правом глазу в Барселоне, куда он на днях отправился на лечение. Об этом Навальный написал в своем Instagram, отметив, что зрение, по словам врачей, будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев.

Навальный не уточнил, в чем именно заключалась операция, но опубликовал свою фотографию и отметил, что теперь может обходиться без повязки.

"Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом", — написал оппозиционер.

Напомним, что Навальный получил травму глаза в результате нападения 27 апреля. Тогда неизвестный облил его зеленкой, смешанной с какой-то ядовитой жидкостью. Сразу после нападения оппозиционер был госпитализирован. По его словам, ему диагностировали химический ожог роговицы средней степени, он потерял 80% зрения на правом глазу. Навальный рассказывал, что, по мнению врачей, ему может понадобиться пересадка роговицы.

4 мая Навальный сообщил о получении загранпаспорта. По данным СМИ, документ был выдан политику всего через два дня после подачи соответствующего обращения. При этом ранее ему не выдавали загранпаспорт на протяжении пяти лет.