Навального задержали в подъезде его дома в Москве

Перед началом антикоррупционной акции в Москве основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома. Об этом через его Twitter рассказала жена оппозиционера Юлия.

”Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская”, — написала она.

Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская.— Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017





Директор ФБК Роман Рубанов подтвердил РБК, что Навального задержали в подъезде его дома. ” (Навального) задержала полиция. Мы пока не знаем, почему, и каковы основания. (Куда везут) неизвестно”, — сказал Рубанов.

Строго одновременно задержали Алексея в подъезде и вырубили нам стрим, качественно — и электричество и интернет разом, и резерв тоже.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) June 12, 2017





Позднее в столичной полиции подтвердили задержание Навального. В сообщении на сайте ГУ МВД уточняется, что Навальный доставлен в отдел полиции для составления протоколов об администр­ативных правонарушен­иях, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 и 19.3 КоАП РФ, которые будут пе­реданы в суд для прин­ятия решения”.

Член центрального совета Партии Прогресса Леонид Волков также написал о задержании Навального. По его словам, одновременно с задержанием в ФБК было отключено электричество и интернет.

Позже Волков уточнил, что телетрансляцию запустили из резервной студии.

Власти Москвы согласовали с Фондом борьбы с коррупцией проведение акции против коррупции 12 июня на проспекте Сахарова в Москве. Однако за день до ее начала основатель ФБК Алексей Навальный призвал своих сторонников перенести акцию на улицу Тверскую, которая в этот день будет закрыта для дорожного движения. Власти Москвы расценили этот призыв как провокацию, правоохранительные органы предупредили о немедленной реакции на нарушения общественного порядка.