Навального решили принудительно доставить в кировский суд

Ленинский суд Кирова постановил принудительно доставить российского оппозиционера Алексея Навального на процесс по делу о хищении на предприятии «Кировлес». Об этом со ссылкой на представителя суда в понедельник, 30 января, сообщает РИА Новости.

”Навальный проигнорировал заседание в пятницу, и сегодня суд вынес решение о его принудительном приводе на 1 февраля”, — сообщили в суде.

14 декабря прошлого года стало известно, что Мосгорсуд отменил взыскание с оппозиционера Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова 16 миллионов рублей по иску компании ”Кировлес”.

В ноябре Минюст по решению ЕСПЧ перечислил Навальному почти 3,5 миллиона рублей для компенсации издержек на судебный процесс по делу ”Кировлеса”. В том же месяце Верховный суд России отменил приговор в отношении оппозиционера и направил дело на повторное рассмотрение.

В июле 2014 года Навальный и Офицеров были приговорены по делу ”Кировлеса” к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Реальное отбытие наказания было заменено условным.