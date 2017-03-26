Навального привлекли к административной ответственности

Полиция привлекла к ответственности оппозиционера Алексея Навального за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, передает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

”В настоящее время он доставлен для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП”, — сообщили в полиции.

В ГУ МВД не уточнили, о какой части этой статьи идет речь.

Ранее сообщалось, что Навальному грозит штраф.

Навальный был задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы.

Акция в центре Москвы не была согласована властями города.