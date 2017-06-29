Навального предупредили о возможности замены условного срока на реальный

Пресс-секретарь главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш в своем твиттере сообщила о предупреждении политику от ФСИН о возможности отмены условного срока и введения реального, передает Gazeta.ru.

”Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу ”Кировлеса” и ”Ив Роше”, — написала она.

Как передает ”Интерфакс”, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически привлекался к административной ответственности, то в суд направляется представление о замене условного срока на реальное наказание.

Систематическим нарушением общественного порядка является совершение условно осужденным в течение одного года двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к административной ответственности.

Вступление в силу решения о втором за год административном наказании Навальному может стать поводом для обращения ФСИН с требованием ввести реальное наказание.

30 декабря 2014 года суд приговорил Алексея Навального к трем годам и шести месяцам условного срока по обвинению в хищении средств ”Ив Роше”. Его брат тоже получил 3,5 года, но реального срока.

8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам условно по делу ”Кировлеса”. Срок наказания истекает в августе 2018 года.