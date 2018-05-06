06.05.2018, 10:50

Навального отпустили из полиции. Его дело рассмотрят 11 мая

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bbcrussian.com
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Navalnõi protest
Navalnõi protestFoto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

Полиция отпустила оппозиционера Алексея Навального, которого в субботу задержали в центре Москвы на протестной акции "Он нам не царь", приуроченной к скорой инаугурации Владимира Путина и не согласованной московскими властями.

Как написал Навальный в своем "Твиттере", полиция составила на него два протокола — по статье об организации несанкционированного митинга и по статье о неподчинении полиции. Тем не менее его решили не оставлять на ночь в отделении и отпустили до суда. Его дело рассмотрят 11 мая.

Алексея Навального задержали сразу после того, как он приехал на Пушкинскую площадь, где проходила несанкционированная акция протеста против заступления Владимира Путина на очередной, четвертый по счету президентский срок.

Как вскоре сообщила полиция, основанием для задержания стал тот факт, что именно Навальный организовал несанкционированную акцию.

Акция "Он нам не царь" была приурочена к инаугурации Владимира Путина, которая запланирована на 7 мая. Навальный предложил провести ее 5 мая по всей стране. В Москве митинг планировалось провести на Пушкинской площади — и в мэрию была отправлена соответствующая заявка.

Московские власти отказались согласовать акцию и предложили перенести ее на проспект Сахарова. Навальный отказался идти на такой шаг и призвал своих сторонников выйти, как и планировалось, на Пушкинскую площадь. Акции во многих других российских городах тоже проходили без санкции властей.

По данным "ОВД-Инфо", в итоге по всей стране на этих акциях задержали более полутора тысяч человек. Больше всего задержанных оказалось в Москве и Санкт-Петербурге.

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