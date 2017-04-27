Навального госпитализировали после нападения с зеленкой в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован после нападения в центре Москвы, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Он сейчас в больнице, но мы пока не знаем диагноз", — сказала Ярмыш "Интерфаксу".

Ранее в четверг Ярмыш сообщила, что неизвестный напал на Навального возле Центра международной торговли в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой. В результате нападения зеленкой было облито лицо оппозиционера, поражены зрачок и роговица правого глаза.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и "Скорая помощь".

В предыдущий раз Навальному брызнули зеленкой в лицо 20 марта в Барнауле, куда он приехал на открытие своего избирательного штаба. На встрече с журналистами у входа в здание к нему подбежал мужчина и выплеснул на него зеленку из спринцовки, а затем скрылся во дворах.



