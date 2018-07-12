НАТО зовет Македонию на переговоры о вступлении в блок. Страна ждала этого десятилетия

Лидеры стран НАТО на саммите в среду, 11 июля, официально пригласили Македонию на переговоры о вступлении в альянс. Это стало возможным после того, как правительства Македонии и Греции договорились о переименовании бывшей югославской республики.

Переговоры о вступлении — это финальная фаза процесса приема новой страны в НАТО. Окончательный прием тоже происходит на саммите НАТО, а эти мероприятия проходят раз в два года, поэтому по самым оптимистичным прогнозам Македония вступит в альянс в 2020 году. По более реалистичным — в 2022-м.

Македония давно стремилась в НАТО, и большинство стран блока готово было выдать ей приглашение ещё десять лет назад, но выдачу заблокировала Греция — из-за спора о названии.

В составе Греции есть провинция Македония, и греки считали, что югославская Македония узурпировала это название. Из-за противостояния Греции страна Македония в международных документах называется Бывшая Югославская Республика Македония.

В начале июня 2018 года премьер-министры двух стран подписали соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Однако это соглашение еще должны утвердить другие ветви власти в обеих странах, и по обе стороны границы у него есть множество противников.

Так, президент Македонии Георг Иванов отказался подписывать ратифицированный парламентом документ. Окончательное решение жители бывшей югославской республики примут на референдуме осенью.

В среду, 11 июля, на пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО в Брюсселе генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга спросили, какой он видит выход из этой коллизии: подавляющее большинство жителей Македонии — за вступление в НАТО, и в то же время большинство — против переименования в Северную Македонию.

"Я приветствовал соглашение между двумя странами. Теперь жители Македонии должны выбрать: либо одно, либо другое. Получить и то, и другое невозможно! А у них есть шанс, который бывает раз в жизни!" — эмоционально ответил Столтенберг.

После приема Македонии — или Республики Северная Македония — в НАТО на Балканах останутся лишь три страны, не входящие в блок: Сербия, Босния и Герцеговина и Косово.