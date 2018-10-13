НАТО заявило о готовности ответить на "растущую угрозу со стороны России"

"Россия приступила к усилению своего присутствия, а также она модернизирует свои вооруженные силы", — отметил генерал. "Это не то, что казалось бы мне неожиданным, но мы должны обратить на это внимание", — подчеркнул Скапарротти. "Нам нужно продолжать наращивать наши возможности и тренироваться, чтобы мы сохранили доминирование в том, что касается военного потенциала", — заметил он, уточнив, что сила, по его мнению, — это возможность предотвратить конфликт. "И наша работа на самом деле должна предотвратить [его], и мы сделаем это вместе с сильным союзом", — заключил генерал.

Учения НАТО состоятся в период с 25 октября по 7 ноября в территориальных водах Норвегии. Участие в них, как указывает Sky News, примут около 50 тыс. военнослужащих из всех 29 стран — членов альянса. Также в них будут участвовать военные из Финляндии и Швеции.​ Влияние на учениях "российской угрозы" 3 октября признал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.