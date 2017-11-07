НАТО займется укреплением мостов и дорог в Европе, чтобы они выдерживали самые тяжелые танки

НАТО намерено пересмотреть требования к гражданской инфраструктуре стран — членов альянса, чтобы привести их в соответствие с текущими потребностями блока. Об этом заявил 7 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 8-9 ноября в Брюсселе.

Он напомнил, что на предстоящей встрече министры намерены обсудить пересмотр структуры органов военного управления НАТО. В частности, речь пойдет о планах создания двух новых команд — для защиты морских путей сообщения между Северной Америкой и Европой и для улучшения перемещения войск и техники в Европе.

"Но речь идет не только о (новых) командах. Нам также необходимо обеспечить, чтобы дороги и мосты (в странах альянса) были достаточно прочными, чтобы выдержать нашу самую тяжелую технику, и чтобы железнодорожные сети были оснащены (всем необходимым) для быстрого развертывания танков и тяжелого оборудования", — заявил Столтенберг, слова которого приведены в стенограмме на сайте НАТО.

Напомним, что ранее сообщалось о проблемах, возникших у НАТО при развертывании дополнительного вооружения в Европе. В частности, в начале текущего года, когда союзники перебрасывали военнослужащих и технику в Польшу на случай внезапной агрессии России, некоторые боевые машины оказались слишком громоздкими, из-за чего застревали под мостами и на железнодорожных станциях.

Так, газета The Wall Street Journal писала, что при переходе из немецкого порта Бремерхавен в Польшу несколько бронемашин получили повреждения, задев мосты, которые оказались непредвиденно низкими. Кроме того, при доставке на перрон в городе Ковалево-Поморске (Куявско-Поморское воеводство) несколько танков и БТР, принадлежащих армии США, зацепили потолок и получили повреждения.

Столтенберг добавил, что решение этих задач "потребует тесной координации между национальными правительствами и частным сектором". "НАТО и Европейский союз должны продолжать очень тесно работать над этим жизненно важным вопросом", — заявил генсек Североатлантического альянса.

Он также заявил о намерении НАТО адаптировать структуру командования альянса для защиты от киберугроз, в том числе от таких, как атака вируса-вымогателя под названием WannaCry.

Помимо этого, одной из важных тем обсуждения на предстоящей встрече должна стать ядерная угроза со стороны КНДР. По словам Столтенберга, ядерные программы Северной Кореи "представляют угрозу союзникам и партнерам НАТО, а также режиму нераспространения ядерного оружия". "Эти глобальные угрозы требуют глобального ответа. НАТО твердо придерживается стратегии сдерживания. У нас есть возможности и решимость реагировать на любое проявление агрессии", — добавил генсек.